【企業盈警】ＣＬＳＡ　ＰＲＥＭＩＵＭ料中期虧損擴大至三千萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭ（０６８７７）發盈警，預期截至

今年６月底止六個月，將錄得淨虧損約３０００萬元，而２０２０年同期則錄得淨虧損約

２１００萬元。

預期虧損擴大主要是由於期內總收入按年減少約２７０萬元；員工成本按年增加約４５０萬

元；匯兌收益淨額按年減少約３８０萬元；及於截至２０２０年六月底止期間，收到新西蘭稅務

局因冠狀病毒疫情措施一次性退稅約７３０萬元，但於今年未有發生。（ｓｌ）

