【企業盈喜】和諧汽車（３８３６）料中期純利增不少於６０％

《經濟通通訊社１５日專訊》和諧汽車（０３８３６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月，純利將較截至去年同期增加不少於６０％。

預期純利增加主要是由於豪華及超豪華品牌新車銷量增加；集團售後業務穩健增長；汽車金

融佣金及其他服務佣金增加帶動集團增值服務收入增加；及去年收購或開設的新４Ｓ店的業績釋

放。（ｓｌ）

