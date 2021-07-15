【企業盈警】山東墨龍（５６８）料中期虧損最多７５００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》山東墨龍（００５６８）（深：００２４９０）公布，預期截

至６月３０日止中期虧損介乎６５００萬元（人民幣．下同）至７５００萬元，去年同期虧損逾

１億元，每股虧損介乎０﹒０８１元至０﹒０９４元。

該集團指，虧損主因期內受市場波動及原材料價格上漲影響，第一季度虧損較大。在第二季

度，相關產品的市場價格回升，營業收入同比、環比均增長，盈利水平有所提升。（ｗｈ）

