【企業盈喜】重慶鋼鐵（０１０５３）料中期純利增２１倍

《經濟通通訊社１５日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截

至６月３０日止期盈利按年增長２１倍，至２６﹒９７億元人民幣，扣除非經常性損益的盈利增

逾２５倍，至２８﹒３５億元人民幣。

該集團指，純利大幅增長主因上半年開展降本增效，持續提升採購體系能力，優化營銷模式

，產銷效益穩步提升，生產經營持續向好。（ｗｈ）

