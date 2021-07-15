【企業盈喜】重慶鋼鐵（０１０５３）料中期純利增２１倍

《經濟通通訊社１５日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截
至６月３０日止期盈利按年增長２１倍，至２６﹒９７億元人民幣，扣除非經常性損益的盈利增
逾２５倍，至２８﹒３５億元人民幣。
該集團指，純利大幅增長主因上半年開展降本增效，持續提升採購體系能力，優化營銷模式
，產銷效益穩步提升，生產經營持續向好。（ｗｈ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|中國故事14/07/2021
《神州經脈》重磅數據將揭盅 股匯齊走弱 外資大撤退
|財經熱話14/07/2021
《講股論勢－鄭廣復》五不窮 六不絕 七月翻身定反身？
|財經熱話14/07/2021
周大福股價大幅回吐 大行憂銷售增長放慢
|財經熱話14/07/2021
【盈喜股點睇？】藥明生物20天線可入 下半年宜追盈喜股!
|財經熱話14/07/2021
醫脈通招股反應理想 刺激醫療平台股造好
|FOCUS14/07/2021
【FOCUS】核心通脹近30年高 美租金或成下個「黑馬」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰