《日入而息》林鄭指房屋政策重中之重，中國次季ＧＤＰ遜預期

《今天重點》﹡林鄭稱不修改防賄例把特首納入規管，免弱化憲制責任；不能隨意因欠缺土

地改變法例，稅制問題更敏感；有官員宣講執政黨地位，社會氛圍改善；自

回歸而來教育工作有缺失需急起直追；現屆政府開發土地如行軍打仗，寸土

必爭；認真考慮更多公務員打疫苗，或涵蓋更多行業；親自向國家文化旅遊

局商討逐步通關後開放旅遊

﹡中國第二季ＧＤＰ增７﹒９％低預期，上半年增１２﹒７％；上半年全國固

定資產投資增１２﹒６％，高預期；上半年全國商品房銷售額增３８﹒９；

內地６月社會消費品零售總額增１２﹒１％，優預期；內地上半年房地產投

資增１５％

﹡本港沒有新增確診個案，漢莎航空客機禁飛港兩周

﹡融信服務（０２２０７）輝立暗盤平收，富途暗盤每手賺８０元

﹡通才教育（０２１７５）暗盤潛水逾一成，每手帳面蝕４００元

﹡康橋悅（０２２０５）暗盤收低２﹒１７％，每手蝕８０元

﹡環球新材（０６６１６）暗盤收高２１﹒５％，每手帳面賺７００元

﹡康聖環球（０９９６０）暗盤低收７﹒０５％，每手蝕３４５元



《即日市況》﹡恆指高收２０８點報２７９９６，科指跌６點報７６６１



《深滬股市》﹡維穩發力外資流入百億，重磅數據公布後滬指收升１％



《美元匯價》﹡美元續受追捧，歐系非美貨幣難以上揚；歐元最新報１﹒１８１５╱１７，

日圓最新報１０９﹒９８╱１１０



《公司資訊》﹡中海外（００６８８）獲控股股東進一步增持，共涉逾１０２萬股

﹡中銀香港（０２３８８）與華潤電力（００８３６）簽署２０億元人民幣綠

色貸款

﹡北京汽車（０１９５８）輔導報告僅為提供回Ａ選擇，不代表目前有計劃上

市

﹡迅銷（０６２８８）首三季度溢利按年升６７％，收益總額升９﹒９％

﹡佳兆業（０１６３８）建議發行優先票據

﹡恆地（０００１２）七大商場推優惠，可為消費券增值１０％；恆地美利道

商廈Ｔｈｅ Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ於２０２３年落成

﹡壹傳媒（００２８２）出售台灣物業，套現近１﹒４億港元

﹡開拓藥業（０９９３９）與復星就新冠藥物印非商業化達成合作

﹡匯豐委任瑞銀高層為亞太投資與財富管理解決方案主管

﹡置富產業信託（００７７８）與華僑銀行簽訂１５億元可持續發展表現掛勾

貸款

﹡聯洋智能（０１５６１）委任顧中立等為執董，自今日起生效

﹡味千（００５３８）第二季中國同店銷售增長率升３４﹒７％

﹡迅銷（０６２８８）申請明日上午９時正起恢復買賣香港預託證券

﹡莎莎國際（００１７８）首季度營業額按年增４２％，港澳同店銷售升

４４﹒５％

﹡聯邦制藥（０３９３３）兩種門冬胰島素注射液獲批藥監局藥品註冊

﹡中生製藥（０１１７７）鹽酸右美托咪定注射液已獲藥監局頒發藥品註冊證

書

﹡現代牙科（０３６００）完成對一家臨床義齒企業的戰略收購

﹡中廣核電力（０１８１６）獲紅沿河５號機組臨時上網電價批覆

﹡台州水務（０１５４２）收購朱溪水庫開發９﹒３７５％股權，代價

７５００萬元人民幣

﹡港鐵（０００６６）批出北環線主線設計顧問合約，目標２０３４年竣工

﹡星盛商業（０６６６８）附屬公司與深南聯合（廈門）產業投資訂立合資協

議

﹡碧瑤（０１３９７）上半年新獲得服務合約總額約１２﹒８億元

﹡國泰航空（００２９３）６月載客量按年升５０％，貨運量升１７﹒４％



《國企紅籌》﹡首長四方（００７３０）附屬訂立兩融資租賃協議



《神州民企》﹡Ａ８（００８００）林芊因為個人事務辭任首席財務官，冀博獲委為執董

﹡灣區黃金（０１１９４）需向古潤金賠償逾億元，附屬或再有銀行帳戶遭凍

結

﹡陽光能源（００７５７）料中期收入按年升１２％至２９﹒１億元人民幣

﹡恆大（０３３３３）於本月２７日舉行董事會會議討論特別分紅計劃



《中國要聞》﹡上半年全國固定資產投資增１２﹒６％，高預期

﹡上半年全國商品房銷售額增３８﹒９％

﹡內地６月社會消費品零售總額增１２﹒１％，優預期

﹡內地上半年房地產投資增１５％

﹡全國６月城鎮調查失業率５％，與上月持平

﹡第二季ＧＤＰ增７﹒９％低預期，上半年增１２﹒７％

﹡統計局表示６月工業增加值增８﹒３％，優預期；二季度全國工業產能利用

率７８﹒４％；上半年消費支出對經濟增長貢獻率６１﹒７％；上半年經濟

呈穩中加固、穩中向好態勢；下階段投資將繼續保持持續恢復態勢；大宗商

品漲價令企業壓力大，做好跨周期調節；出口擁較多有利條件，全年外貿料

可較快增長；芯片短缺短期或制約汽車產業發展；食品價格由漲轉降是影響

ＣＰＩ回落主因；就業結構性矛盾凸顯，應屆畢業生就業壓力大；６月７０

個大中城市樓價漲幅整體穩中有落；傳統行業綠色轉型升級將創造巨大市場

需求

﹡回應降準提前寬鬆，統計局表示下半年經濟有望穩定復甦

﹡北京汽車確認擬回歸Ａ股主板上市

﹡桅杆累事須拆除，深圳賽格大廈主體結構安全可繼續使用

﹡測算表示６月７０城新樓價格指數同環比均創三個月新低

﹡今年全國夏糧豐收，產量增加近３００萬噸

﹡外交部表示將派工作組赴巴基斯坦協助調查巴士爆炸事件

﹡習近平將出席亞太經合組織領導人非正式會議

﹡最新美劇內地無得睇，人人視頻下架無版權劇集資源

﹡上海五月、六月消費增速均超過１０％

﹡上海到十四五末，惡性腫瘤診斷早期比例達３７％以上

﹡上海警方搗毀一茅台製假團伙，涉案金額逾３０００萬

﹡上月煤炭產量降進口增，原油進口同比跌近四分一

﹡發改委表示準備投放逾１０００萬噸煤炭儲備

﹡據報內地６省已清理虛擬貨幣挖礦項目

﹡數字人民幣測試提速，「硬錢包」或成下一個應用風口

﹡４０００億ＭＬＦ今到期，分析料資金面無憂政策利率難降；人行縮量續作

一千億ＭＬＦ、一百億逆回購，利率不變；人行６月外匯佔款實現三個月連

漲，餘額創１６個月高

﹡王毅晤印度外長：中印關係仍在低谷徘徊

﹡據報中國華融計劃９月贖回５億美元永續債券

﹡據報蘇寧跨境支付獲批香港金錢服務經營者牌照

﹡商務部表示推動各地及重點企業加快推進智慧商店建設

﹡零跑汽車或於下半年境內上市，已完成超４５億融資

﹡上海１８周歲以上人群新冠疫苗接種率達９０﹒３％

﹡中汽協表示６月中國品牌乘用車市場份額上升

﹡上海環境能源交易所表示全國碳排放權交易於明日開市



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％破頂，台積電次季淨利增１１﹒２％



《其他消息》﹡政府修例打擊起底，草案周五刊憲下周三立法會首讀

﹡立法會通過修訂限制委員會人數，謝偉俊稱撥亂反正

﹡支付寶香港消費券用戶可選額外商戶優惠，總值達萬元

﹡林鄭稱不修改防賄例把特首納入規管，免弱化憲制責任；不能隨意因欠缺土

地改變法例，稅制問題更敏感；有官員宣講執政黨地位，社會氛圍改善；自

回歸而來教育工作有缺失需急起直追；現屆政府開發土地如行軍打仗，寸土

必爭；認真考慮更多公務員打疫苗，或涵蓋更多行業；親自向國家文化旅遊

局商討逐步通關後開放旅遊

﹡麥美娟促重推空置稅，林鄭稱不會輕易承諾

﹡海關首次偵破利用虛擬貨幣洗黑錢案，涉款１２億４人被捕

﹡財務匯報檢討委員團加入新成員，石永泰阮蘇少湄等續任召集人

﹡光城者意圖恐襲案，１５歲男生申請保釋被拒

﹡綠色和可持續金融跨機構督導小組公布新階段工作重點

﹡２０２２年到期銀債本月派第四次息，年息３厘

﹡旅發局表示６月訪港旅客按年跌５８％，上半年挫９９％

﹡屋宇署５月批出１７份建築圖則及２１份入伙紙

﹡史美倫稱進一步擴展內地與香港金融市場互聯互通

﹡深股通額度全日用５４億元；滬股通額度全日用１０１億，外資流入１２４

億創三周高

﹡花旗銀行推銀色債券認購優惠，免收手續費等多項費用

﹡嘉禾院線進駐九龍灣商貿區，嘉禾ＭｅｇａＢｏｘ今日下午開幕

﹡信銀國際推「七免」優惠，豁免銀色債券認購費等收費

﹡戴德梁行料全年商用物業成交宗數達２００宗

﹡屯門上嵐首批推５０伙，折實入場費約４５０萬元

﹡金管局聯同中小企貸款協調機制再延長貿易融資貸款還款期９０天

﹡李家超稱審視負面清單外行為，避免偽愛國者逃避審查

﹡中原按揭表示上月安老按揭登記回升７５％，上半年按年升７﹒６％



《大國博弈》﹡美軍機短暫降落台灣，大陸國防部表示擅闖領空後果嚴重

﹡美國參議院通過法案禁止所有新疆製造商品輸美

﹡商務部表示中美應共同努力推動第一階段經貿協議落實；將完善現代供應鏈

體系，提高供應鏈現代化；將按必要合理原則審查影響國家安全外商投資

﹡中國外交部表示中美已建有元首、外交、國防多條熱線



《新冠肺炎》﹡本港沒有新增確診個案，漢莎航空客機禁飛港兩周

﹡政府擬放寬外傭入境，何栢良對相關安排有保留

﹡香港僱傭公會表示菲領事館正與港府研究放寬外傭來港

﹡據報本港將解除香港居民從極高風險地區返港禁令

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