《運籌帷幄－梁業豪》後市關鍵看科技股表現

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和

３２﹒５０％，局勢則分別屬於顯著向淡和中性。於月初的時候，筆者便預測今天（１６日）收

市前大市的整體走勢將屬向淡。結果，港股於第一個交易日便告下挫，沒有出現很大投資者預期

的向好市況。今天過後，大市的表現又會如何呢？暫時難作判斷。經過多個交易日的反彈市況後

，港股的上升動力開始減弱，特別是近日處於強勢的科技股。不過，相信本周末前後好淡雙方可

以分出勝負。

藍籌股與國企股剛接力，成為港股大市再升的動力來源，若非有新重大利淡消息出現升勢應

不易急速逆轉。至於科技股，若只屬正常回吐，大家很快便會見到升勢重現。換言之，若今天不

見科技股再升，短期後市便會有點麻煩。周末前，投機者只宜即市小注順勢持倉圖利，於看清楚

港股的真正後向後，才加注圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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