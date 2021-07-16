《窩輪匯智－劉嘉輝》如何利用窩輪減少資金風險

《窩輪匯智》上周提到窩輪的對沖值，如何影響輪證價格表現。筆者於上周網上節目中提到

的騰訊（００７００）及恆指認購證輪，一周過後跟隨正股及大市反彈，由輕微價外變為貼價水

平，對沖值亦因此而有所增加，輪價錄得貼近理論的槓桿升勢，對於有入貨的朋友來說，實屬喜

事。

經常有投資者會問，若然手持的窩輪已變為深入價內，轉倉的策略又該如何部署？

首先，投資者採取轉倉的策略之前，理應先行評估相關資產最新走勢及其波幅變化情況。以

騰訊為例，股價早前於５１０元水平反彈，重上１０天線後於５６０元整固待變。騰訊本周連升

三日，部分好倉資金趁正股上升流走，過去五天有約１億３００萬元淨流走，當中以認股證佔多

數。

若認為股價仍有後續升勢的話，則要評估一下其後的升勢大小、速度及節奏。若認為股價仍

有短時間內大漲空間，即引伸波幅有機會保持較高位置，則不妨以輕微價外及年期較短之選，特

點是價格較低，能換取的槓桿較高，投資者需投放的資金較少。

相反，若擔心正股或有一輪整固，其後上升的幅度或會較溫和的話，其引伸波幅或有機會受

壓甚至回落，選擇的產品則可以較具防守性的條款為主，即貼價及年期較長的選擇，特點是對短

期引伸波幅變化的敏感度較低。針對持有正股的投資者，亦可考慮沽正股買窩輪，目的是利用槓

桿效應減少鎖定於正股的資金，變相減少資金暴露於市場的風險。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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