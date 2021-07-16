《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局遲不退市之因

《缸邊隨筆》美儲局遲不退市，有個新原因，如大家不想看以下的二叔婆纏腳布臭文，可直

跳至文末，看美儲局遲不退市之因，該「因」不是我估的，是阿特蘭大的儲備局主席

Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ講的，有權威性啦！



以下這個纏腳布文章是談鮑威爾的加息尚遠一事。這個加息尚遠，不是一個人說了算的。



紐約聯儲主席威廉姆斯表示，美聯儲購買國債和抵押貸款支持證券（ＭＢＳ）都有助於降低

住房成本，暗示決策者之間正在就開始減碼時是否要以比縮減購買國債更快的速度來縮減ＭＢＳ

購買規模進行辯論。威廉姆斯周一表示：「我並不認為這兩種工具中有哪一種是更加聚焦於房價

的，兩者都影響利率。因此，兩者都會影響住房成本。」



美聯儲已承諾保持債券購買速度，直到在就業和通脹方面取得重大進一步進展為止。威廉姆

斯表示：「很明顯，我們現在還沒有達到那個門檻。」他還表示，他傾向於在完成減碼進程後再

加息，但對他來說，這是未來很久之後的事情了。



威廉姆斯還被問及近期長期國債收益率下降的情況。他指出了一些全球因素的影響，包括對

Ｄｅｌｔａ變種病毒蔓延的擔憂、對世界經濟復甦步伐的悲觀情緒、以及國債是否能夠擺脫在本

次疫情爆發之前就已經成為發達經濟體特徵的低利率時代。威廉姆斯表示：「我確實認為投資者

正在消化全球形勢的影響。」



在談到高於目標的通貨膨脹率時，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，「我認為這是暫時

的」。他周一表示：「在考量未來通脹的持續性走向時，我的確認為勞動力和市場是最重要的因

素。」



紐約聯儲的數據還顯示，同期對未來一年的通脹預期升至４﹒８％，前月則為４％。

２０２０年底時，對來年通脹的預估中值為３％。７月９日公布的經濟學家調查則顯示通脹會溫

和上升。他們對今年物價漲幅的平均預估為３﹒７％，２０２２年則在２﹒７％。



但市場怎看？一句話，數據不呃你，人話會呃你。



今年第一季度，美儲局鴿，華爾街是認同的，到第二季度，美國疫情見緩，美儲局內也有聲

音要盡早退市，市場便因此而出現美儲局是鴿是鷹的猜想。



不過，美儲局的官方公布仍然是鴿的，但到這幾天，美通脹見出１３年來高水平，但美儲局

仍然鴿，這就使到筆者想到美儲局不是鴿，而是：死蛇爛鱔，死賴不動。



阿特蘭大的儲備局主席Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ謂現在不能退市、不能加息，因為就

業數據仍不佳，原因是美國的法律太嚴，囚禁了太多犯人，使他們不能投入勞動市場，就業人數

少了，拖慢了經濟復甦。



＊美退市或到２０２３年＊



美儲局官員是否腦入水？美國囚犯多是Ｎ年來的事實，在疫症前已是囚犯多，而以前在經濟

好景時，囚犯也不見得有減，如今美儲局官員以囚犯多來作不退市、不加息藉口，真有意思。這

個意思是，大家不用估美儲局何時退市或加息了，美儲局就是不退、不加，起碼到２０２３年，

但市場就未必容你。



美東時間周二（７月１３日）美股午盤時段，美國財政部拍賣２４０億美元３０年期國債，

得標利率為２﹒０００％，較預發行收益率１﹒９７６％高出２﹒４個基點，這一的得標收益率

高於預發行收益率的所謂尾部（ｔａｉｌ）為去年８月以來最大，凸顯標售需求疲軟。



另外，這場標售的投標倍數僅為２﹒１９，創今年２月以來新低，也低於前六次均值

２﹒３２倍，而上月同期國債標售的投標倍數為２﹒２９。這一結果同樣凸顯標售需求疲軟。



獲配比率方面，此次包括外國央行在內的間接購買人獲配比率為６１﹒５％，低於上月標售

３０年期美債時的６４％和六次均值６２﹒４％；包括美聯儲和其他美國聯邦政府實體在內的直

接購買人獲配１６﹒６％，創去年１１月以來新低；而具有購買所有未能拍出國債以防止拍賣流

產義務的一級交易商獲配比例２２﹒３％，創去年１０月以來新高。



拍賣結果公布後，長期美債收益率明顯攀升，美國１０年期國債收益率站上１﹒４０％，最

高突破１﹒４２％。３０年期美債的收益率一度升破２﹒００％，創７月６日上周二以來盤中新

高。兩者均較６月美國ＣＰＩ數據公布後進一步上漲。



如未來兩個月，美通脹仍不縮，則美１０年債息到今年底或會回升至１﹒７％以至逾２％，

屆時美儲局仍可以死蛇爛鱔嗎？







＊招商局港口１１﹒８元買入＊



昨筆者推介了招商局港口（００１４４）。招商局主要從事港口業務（經營集裝箱碼頭及散

雜貨碼頭）、保稅物流，包括經營物流園、港口運輸及機場貨物處理，以及物業投資。



招商局投資的碼頭遍及港、深、寧波、上海、天津、大連等，以及南亞、非洲、歐洲及地中

海等地。招商局港口昨收報１２﹒０４元，升４﹒８８％；預期市盈率８﹒９２倍，預期周息率

５﹒４０％。



招商局港口日前發盈喜，預期上半年盈利按年上升逾１７０％；預期盈利大增，主要由於貨

櫃及散雜貨的吞吐量較去年同期均有增長。



＊目標看１４元或以上＊



市場普遍預期，今年中國出口及航運業持續暢旺，這將利好相關的港口營運企業，而高盛和

大摩予招商局的目標價分別為１５﹒２元及１４﹒５元。



周線圖上，見招商局港口升上、回調，現擬再呈升勢；日線圖上，已升破了保力加通道上軸

的１１﹒７元水平，可望續好，惟須防有十字星的隱憂。



推介時，招商局港口處１２元水平，有興趣者可候回調至１１﹒８元才吸納，短期阻力在

１２﹒２元，目標看１４元或以上；短期支持１１﹒２元，跌穿１１元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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