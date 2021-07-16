【鋰躍龍門】鋰股魚躍龍門，龍頭「贛」創高峰

《經濟通通訊社記者劉孝言１６日報道》最近市場熱炒鋰電池概念，Ａ股鋰業板塊全線大漲

，帶領創業板創近六年新高！寧德時代（深：３００７５０）今年以來累計飆逾六成，公司市值

超２０００億美元，成為Ａ股第三大上市公司。龍頭贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６

０）亦於日前上調盈喜，上半年盈利預測按年多賺７﹒３至９﹒２倍，升至介乎１３億至１６億

元人民幣，高過原先預計的４﹒１倍至６﹒７倍升幅，扣除非經常性損益後的利潤亦升３﹒６至

５﹒３倍。贛鋒Ｈ股更隨Ａ股聯動炒作，創出１５６元歷史新高，市場憧憬港股鋰電板塊開展補

漲行情。



＊贛鋒業務貫穿鋰業上中下游，具產能優勢＊



贛鋒業務涵蓋整個鋰產業，且不斷向產業鏈上下游拓展，業務貫穿鋰資源開採、冶煉加工、

電池製造至回收等各個環節，主業務專注於金屬鋰及鋰化合物板塊，包括鋰製品製造、銷售及提

供加工服務，其次是鋰電池製造及銷售。產品被應用於電動汽車、儲能、電子產品、化學品及製

藥等領域。鋰化合物產能全球第三、國內第一，金屬鋰產能全球第一，且為業內唯一同時擁有「

鹵水提鋰」、「礦石提鋰」和「回收提鋰」等產業化技術的企業。

贛鋒近年大力布局鹽湖鋰礦，具有產能優勢。近日公司於接受調研時表示，今年碳酸鋰產品

年產能已達４﹒０５萬噸，氫氧化鋰產品年產能８﹒１萬噸，金屬鋰產品年產能１６００噸。贛

鋒在世界各地掌控８項優質鋰資源，其中Ｍｏｕｎｔ Ｍａｒｉｏｎ鋰精礦年產量達４０萬噸，

為公司目前鋰原材料的主要來源。其餘幾大礦場合計資源量約合４６００萬噸ＬＣＥ（碳酸鋰當

量）。



＊鋰材供不應求，行業受動力電池回收國策提振＊



下游電池市場對鋰材料需求強勁，中信建投指鋰產品由去年第三季始出現結構性短缺，２０

２０年全球鋰需求３３萬噸ＬＣＥ，測算２０２５年全球鋰需求將達到１１４萬噸ＬＣＥ，年均

複合增長率達２５％，大和更預計全年碳酸鋰價格將達到每噸８﹒７萬元人民幣。

發改委近日提出要完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系，並培育廢舊動力電池綜

合利用骨幹企業，鋰電板塊將受惠新政策利好。市場預期至２０３０年，三元與磷酸鐵鋰電池回

收將成為千億人幣市場。贛鋒亦早於２０１７年開始布局廢舊電池回收業務，目前在中國擁有能

處理約６﹒５萬噸廢電池的回收設施，未來規劃每年鋰電池回收量將擴大至１０萬噸，受惠國策

扶持。



＊作為氫氧化鋰生產商，可借電動車東風＊



特斯拉公布第二季全球汽車交付量創出２０﹒１２萭輛紀錄新高，反映消費者對電動汽車需

求強勁。Ｗｅｄｂｕｓｈ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ分析師Ｄａｎｉｅｌ Ｉｖｅｓ更指今年應該

可以達到約９０萬輛，超額完成目標。贛鋒鋰業作為特斯拉主要氫氧化鋰供應商，更有望於年內

再與特斯拉續約三年達成「３＋３」合約，年採購數量為其氫氧化鋰年產能的２０％，公司氫氧

化鋰年產能按年上漲，今年年產能已較簽訂合約當年（２０１８年）增加逾六成，且氫氧化鋰的

供應緊張，長期合約價格或將反彈，與特斯拉續約將成為贛鋒中長期增長動力。

大和亦留意到近期鋰價持續上揚，當中氫氧化鋰價格自今年第一季反彈，碳酸鋰價格亦開始

進入上升軌，預期贛鋒第三季銷售均價將按季上升，在新能源汽車市場熾熱情況下，電池級的氫

氧化鋰價格料升至每噸１０萬元人民幣以上。



＊碳排放權交易進一步推動鋰需求＊



全國碳排放權交易於今日開市。據統計，納入首批碳市場覆蓋的企業，碳排放量逾４０億噸

二氧化碳，意味中國的碳排放權交易市場一經啟動，即成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大碳

市場。由於碳資產自此之後與內地企業利潤相關性增加，企業可透過降低化石能源使用，或提升

可再生能源應用比例以擴張碳資產，無疑大力提振內地儲能電池需求，從而帶動鋰資源需求增長

，更有望與新能源汽車攜手推動鋰需求步入超級上升周期。



綜合上述，鋰需求正步入快速增長階段，在新能源車、碳交易及能源轉型的大趨勢下，鋰價

將會逐步上漲，供不應求之下，贛鋒作為手握巨量開採資源的鋰業龍頭將明顯受益，鋰業將邁入

強者恆強，弱者恆弱的大格局！

