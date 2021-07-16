【零售市道回暖】莎莎、六福首季銷售比併，潘鐵珊首選莎莎！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１６日報道》本港疫情緩和，零售市道回暖。莎莎國際

（００１７８）和六福（００５９０）上日（１５日）齊齊公布首季營運數據，莎莎和六福港澳

同店銷售分別錄逾４４％及約一倍升幅。不過，兩隻股份半日個別發展，莎莎漲近２％，六福則

軟近２％。兩股前景如何判斷？專家認為，憧憬中港通關，零售股下半年有機會回復疫情前水平

；考慮到復甦力度，相信部署莎莎較上算。



＊莎莎復甦勢頭由線上業務撐起，六福港澳、內地市場皆理想＊



截至６月底止首季，受惠低基數效應，莎莎線上業務收入強勁，按年增長近１﹒０９倍至１

﹒６３億元，與２０１８－２０１９年度比較，仍有６４％升幅。不過，港澳業務略為遜色，首

季收入增長３８﹒７％至５﹒６４億元，按季有改善，微增逾半成；惟較２０１８－２０１９年

度同期下滑近６９％。期內，港澳同店銷售按年升４４﹒５％，每宗交易平均金額升２７﹒１％

，交易宗數增長１１﹒２％。

對比莎莎，六福首季數據更「搶眼」，整體同店銷售按年升１﹒１８倍，其中非定價黃金及

定價首飾的同店銷售增長分別有１﹒４３倍及９４％，不過仍較去年同期分別降６７％及７７％

。港澳及內地的首季同店銷售按年增長亦顯著，分別有逾１﹒１１倍和１﹒２４倍。不過，與莎

莎有別，電子商務業務整體銷售額僅增長３９％。



＊趁好消息出貨？莎莎轉買為沽，六福加快淨賣出＊



營運數據出爐後，莎莎和六福走勢不一。莎莎早上最多揚近半成，半日則升近２％；六福則

反覆向下，半日挫近２％。

從資金流向分析，市場似乎對零售股抱有戒心，借利好消息出貨。據《經濟通ＨＶ２報價系

統》，截至中午，莎莎錄近９１萬元資金淨主動賣出，過去五個交易日平均則錄近５７萬元資金

淨主動買入，反映資金轉方向流出。六福則錄約２１３萬元資金淨主動賣出，較過去五個交易日

平均的近１９４萬元淨主動賣出略為增加，惟已佔成交金額２８﹒９％，規模不容忽視。



＊高盛珠寶股中偏好六福，潘鐵珊零售股首選莎莎＊



周大福（０１９２９）和六福相繼公布營業數據後，高盛發表報告，繼續偏好六福多於周大

福，主因是相信在通關後，六福較周大福更於港澳市場中受惠，本港旅客消費將會改善，帶動六

福重拾增長動力，而估值亦較周大福吸引，維持「買入」評級，目標價２８元，較半日收市價還

有９％潛在升幅。

不過，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊更偏好莎莎，他今日在《經濟通通訊社》早上財經

直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，預期莎莎在化妝品市場的回復空間較大，

加上過往兩年本港店鋪租金見調整，有利控制成本。至於六福，估計將面對較大的同業競爭，相

信復甦勢頭不及莎莎。

