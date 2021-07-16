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16/07/2021 17:00

《盤後部署》港股後市未有明顯方向，上望２８３００點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國新領失業救濟人數創疫後新低，隔晚美股三大指數個別發
展。港股開跌２３點報２７９７２點，早段跌幅曾擴大至１１７點，隨後有研究指出小米
（０１８１０）手機銷量超越了蘋果，為全球第二；外電報道，據悉中國擬在數據安全審查中豁
免赴港上市公司；小米及港交所（００３８８）跑出，恆指午後最多升過２２２點報２８２１８
點，尾市升幅逐步收窄，收報２８００４，升８點或０﹒０３％，主板成交１５３６﹒９９億元
，多１﹒７３％。國指報１０１５２，跌２１點或０﹒２１％。科指報７６１４點，跌４６點或
０﹒６１％。

＊港交所中線上望５６０元＊

　　外電引述知情人士表示，中國計劃讓赴香港公開上市的公司免於申請網絡安全監管機構的批
准，但仍需中證監的批准，從而為選擇香港，而非美國發行股份的互聯網公司消除擔憂。消息若
屬實亦相當合理，因撇除美國，中資公司依然需要集得外匯的渠道。港交所（００３８８）中線
可上望５６０元，短線需留意股息稅於８月１日起將大增三成至０﹒１３％，暫尚未清楚相關因
素是否已被完全消化，尤其是現時港股不算亢奮。
　　港股於今日尾市升幅收窄，加上陽燭形態為陀螺，反映後市未有明顯方向，現階段或需整固
，短線目標維持２８３００點不變。（ｎｓ）

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