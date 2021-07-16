《台股攻略－黃振宇》台積電業績不似預期，萬八點失守

《台股攻略》台積電昨日（１５日）舉行法說會，雖然第二季業績合符預期，惟毛利率及營

益率較上季下滑，而第三季營利展望亦未見驚喜，撐市失靈，拖累加權指數今日（１６日）盤中

一度大跌２５４點，幸在午市過後在千金股、貨櫃及金融股力撐下，尾市跌幅收窄，最終收

１７８９５點，跌１３９點，失守萬八點，而成交金額則回升至５７２７億元（新台幣．下同）

。

電子股方面，台積電因業績未符合市場預期關係，昨晚其ＡＤＲ於美股市場下挫５﹒５１％

，拖累正股今早於台股市場失守６００元關口，更一度失守季線，最終收５８９元，跌４﹒１％

。其他電子權值股表現亦受到影響，鴻海及台達電於盤下震盪，分別收１１９﹒５０元及

３１９﹒５０元。千金股今日撐市有功，矽力─ＫＹ、大立光及信驊均升約１％，分別收

３９２５元、３０７０元及２２４０元；祥碩大升４％，收１８５５元，而旭隼及緯穎尾市掉頭

上升，刺激大市跌幅進一步收窄。航運股今日普遍造好，陽明一度漲停，直至尾市才解除，收

１８８元，升５％；萬海及長榮亦收紅盤，分別收２８６元及１７８﹒５０元，升２﹒７％及

９﹒５％。今日散裝航運股相對弱勢，其中中航、台航、裕民及慧洋─ＫＹ均跌超過３％。

台股面臨萬八點關口，短期震盪在所難免，但在資金持續入市、美股表現平穩及台灣本土微

解封等正面消息支持下，指數相信仍會有機會持續上揚。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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