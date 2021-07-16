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即市新聞

16/07/2021 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》只處小型回吐市中

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必
需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為新奧能源（０２６８８）、新地（０００１６）與粵海投資（００２７０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中海油（００８８３）、東亞銀行（０００２３）與匯控（００００５）。
　　美指期貨從高位回落，今早（１６日）港股低開應屬投資者意料之內。初步估計，短期反彈
仍有較大機會尚未完結，惟藍籌股與國企股的買盤須維持積極，而科技股的獲利回吐沽盤則不宜
增大。恆指期貨低開，惟幅度不算大。小時圖保歷加通道中軸支持失守後，好友應有心理準備退
守通道底部前。若見ＭＡＣＤ發出「牛熊」沽空訊號，本周高位已經出現的可能性將高逾九成。
現貨開市前，期貨好友大戶已經急不及待入市維持秩序，阻止價位的跌幅擴大。由此看來，港股
現時很可能只處於小型回吐市中。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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