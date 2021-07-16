《談國論企－黎偉成》經濟次季穩中向好續提質

《談國論企》中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２１年二季度增長，基本快於一季度，使上半

年保持穩中有進的發展態勢。尤其和生產是高技術製造業和高技術服務業等高技術產業的生產和

固投，皆明顯快於傳統產業，加上中國人民銀行於７月１５日下調金融機構的存款準備金率，相

信可以配合國家的「國內大循環」和「國內國際雙循環」的內與外雙向互動，確保國民經濟穩中

有進發展。惟中國要嚴肅有力的狠狠反擊美國拜登政府在政經和國際全面攬炒，甚至似要對華「

滅絕」惡思劣行，當然是正能勝邪者也。



＊醫療衛生增投高技術製造業更快發展＊



據中國國家統計局所發布的最新數據，ＧＤＰ於２０２１年二季度同比直接比較的增長

７﹒９％（見表），雖遠低於一季度所增的１８﹒３％，卻應屬不錯的表現，理由是此乃（１）

２０２０年初受到新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫嚴重衝擊得封城及停工停產，ＧＤＰ在一季度

出現有統計紀錄以來首次的６﹒８％負增長，而二季度開始復工復產的升幅即使僅３﹒２％，惟

此兩個季度的一增一減的來回差異多達１０個百分點之普，形成不能直接對稱的統計比較。

由是國家統計局得作（２）特殊的統計安排：把２０２１年結合未有惡疫影響的２０１９年

作兩年的平均數，計算出現年的二季度ＧＤＰ的兩年均增５﹒５％，比一季度的５％為高，而環

比增提升１﹒３個百分點，便可見經濟於二季度的表現，該略為優於一季度。是為該局認為國民

經濟在上半年是「穩中加固」和「穩中向好」發展之因。

我認為中國ＧＤＰ在２０２１年上半年特別是６月份有良性發展和表現，重點因由有好幾個

方面：（甲）政府堅持持續鞏固疫情防控的政策，以確保經濟穩定恢復的良性成困，故與醫療醫

藥有密切關係的行業的生產和固定資產投資，有相當明顯的增長和擴大，其中（Ｉ）全國固定資

產投資（不含農戶）中的高技術產業和高技術服務業的固投，有十分重大的發展，如（ｉ）高技

術製造業固投於２０２１年上半年同比增長１２﹒６％，其中醫療儀器設備及儀器儀表的固投同

比和兩年均增分別為３４﹒２％與１８﹒７％，醫藥製造業於１－５月份的同比及兩年均數分別

上升逾三成與約一成半，皆屬高增長的行業。

同樣高增長的，還有（ｉｉ）檢驗檢測及儀器儀表固投於１－５月份同比增３９﹒６％，兩

年均增１４﹒２％，足顯中國繼續積極、主動強化防控惡疫的工作。

加上（ＩＩ）社會領域中的衛生項目固投，於上半年的同比增長３５﹒５％，和兩年均增

２４﹒９％，反映中國把社會衛生的投資和建設，配合醫療醫藥，作為現時以至今後防控惡疫的

其中十分重要的組成部分。

凡此，可見中國在防控惡疫取效，和力促復工復產復商復市的政策，使整體國民經濟持續穩

定恢復，仍不敢稍為掉以輕心，因病毒不斷變種特別是來自印度Ｄｅｌｔａ的毒株Ｌ４５２Ｒ和

在世界各地擴散甚至肆虐，故中國鼓勵醫療醫藥行業加大固投，很有預見性和前瞻性，此舉可為

本國和世界福祉發揮重要的力量和貢獻。



＊就業情況改善促消費及服務皆穩增＊



至於（乙）國民經濟的發展，仍然以穩中有進的基調為主，而「有進」者，就是持續不斷的

提升高技術製造業的固投，遂使相關行業的生產有相當快速的增長，包括（１）在增加值方面，

高技術製造業的增加值於２０２１年上半年同比增長２２﹒６％，兩年均增為１３﹒２％。

和（２）產量，亦每見高技術製造業有明顯的增長，如新能源汽車的產量同比飆升２﹒０５

倍，工業機器人上升６９﹒８％，集成電路增加４８﹒％，因６月份生產提速。

正正因為生產穩快增長和提升，故中國的（丙）各個主要經濟項目都能夠保持良性的發展態

勢，尤其是（一）社會消費品零售，總額於２０２１年上半年達２１﹒１９０４萬億元，同比增

２３﹒０％和兩年均增４﹒４％，其中實物商品網上零售額５﹒０２６３萬億元，同比增長

１８﹒７％和兩年均增１６﹒５％，於整體零售額佔比達２３﹒７％，比一季度提升１﹒８個百

分點。

及（二）全國服務業的業務，亦大有好轉，生產指數於２０２１年６月份同比增長

１０﹒６％，兩年均增６﹒５％。

此因（三）就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１－６月份增加６９８份，

並達致全年目標約６３﹒５％，而全國城鎮調查失業率於６月份持平於５月份的５％，比４月份

低０﹒１個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２１ １８﹒３ ７﹒９ ＊７﹒２ ＊６﹒８ ＊１０﹒０５

２０２１ ＊７﹒２ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）



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