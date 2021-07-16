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16/07/2021 09:28

《異動股》恒大開彈７％，本月２７日將討論特別分紅計劃

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恆大（０３３３３）現價升７﹒１５％，報９﹒５９元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒６３％。該股成交約１５３萬股，涉資１４６５萬元。
　　恆大上日（１５日）公布，將於７月２７日舉行董事會會議，以討論公司之特別分紅計劃。
　　
　　現時，恆生指數報２７９７２點，跌２３點或跌０﹒０８％，主板成交３１﹒７５億元。國
企指數報１０１７５點，升１點或升０﹒０１％。恆生科技指數報７６３９點，跌２１點或跌０
﹒２９％。
　　上證綜合指數報３５５９點，跌５點或跌０﹒１４％，成交４３﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１４４點，跌２５點或跌０﹒１７％，成交５０﹒７４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　（０３３３３）　　　　９﹒５９元　　　升７﹒１５％
　　旭輝　（００８８４）　　　　５﹒９５元　　　升１﹒０２％
　　綠城　（０３９００）　　　１１﹒３６元　　　升０﹒１８％
　　潤地　（０１１０９）　　　３１﹒９５元　　　升０﹒１６％
　　合生　（００７５４）　　　３６﹒６５元　　　無升跌

　　碧桂園（０２００７）　　　　８﹒３８元　　　無升跌
　　萬科　（０２２０２）　　　２３﹒０５元　　　跌０﹒２２％
　　世茂　（００８１３）　　　１８﹒３６元　　　跌０﹒２２％
　　龍湖　（００９６０）　　　４１﹒９０元　　　跌０﹒４８％
　　融創　（０１９１８）　　　２５﹒００元　　　跌０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｋｓ）

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