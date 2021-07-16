《異動股》小米升近４％冠藍籌，調查指小米手機銷量超越蘋果

《經濟通通訊社１６日專訊》小米（０１８１０）升３﹒５３％，報２７﹒９元，成交約７

８４４萬股，涉資２１﹒７２億元，暫為表現最佳恆指成份股。

研究機構Ｃａｎａｌｙｓ剛剛發佈了第二季度全球智能手機市佔率排名，小米手機銷量超越

了蘋果，首次晉身全球第二。數據顯示，小米全球智能手機市佔率達到 １７％，按年增長８３

％。

現時，恆生指數報２７９０９，跌８６點或跌０﹒３１％，主板成交３００﹒２２億元。國

企指數報１０１３１，跌４２點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報７６１９，跌４２點或跌０﹒

５５％。

即月期指新報２７８５４，跌１５８點，低水５６點。即月國指期貨報１０１１７，跌５３

點，低水１５點。即月科指期貨新報７６０６，跌４７點，低水１５點。

上證綜合指數報３５５５，跌９點或跌０﹒２６％，成交１４７０﹒９３億元人民幣。深證

成份指數報１５１１９，跌４９點或跌０﹒３３％，成交１８４４﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２７﹒９００元 升３﹒５３％

瑞聲 （０２０１８） ５２﹒９５０元 升０﹒４７％

高偉電子 （０１４１５） ５﹒０００元 跌１﹒７７％

比亞迪電子（００２８５） ４５﹒０００元 無升跌

聯想集團 （００９９２） ８﹒２９０元 跌１﹒５４％

通達集團 （００６９８） ０﹒４６５元 跌３﹒１２％

鴻騰 （０６０８８） １﹒８１０元 升２﹒２６％

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（ｎｓ）

