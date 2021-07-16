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16/07/2021 10:02

《異動股》小米升近４％冠藍籌，調查指小米手機銷量超越蘋果

　　《經濟通通訊社１６日專訊》小米（０１８１０）升３﹒５３％，報２７﹒９元，成交約７
８４４萬股，涉資２１﹒７２億元，暫為表現最佳恆指成份股。
　　研究機構Ｃａｎａｌｙｓ剛剛發佈了第二季度全球智能手機市佔率排名，小米手機銷量超越
了蘋果，首次晉身全球第二。數據顯示，小米全球智能手機市佔率達到　１７％，按年增長８３
％。
　　現時，恆生指數報２７９０９，跌８６點或跌０﹒３１％，主板成交３００﹒２２億元。國
企指數報１０１３１，跌４２點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報７６１９，跌４２點或跌０﹒
５５％。
　　即月期指新報２７８５４，跌１５８點，低水５６點。即月國指期貨報１０１１７，跌５３
點，低水１５點。即月科指期貨新報７６０６，跌４７點，低水１５點。
　　上證綜合指數報３５５５，跌９點或跌０﹒２６％，成交１４７０﹒９３億元人民幣。深證
成份指數報１５１１９，跌４９點或跌０﹒３３％，成交１８４４﹒３７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　　（０１８１０）　　２７﹒９００元　　　升３﹒５３％
　　瑞聲　　　（０２０１８）　　５２﹒９５０元　　　升０﹒４７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　５﹒０００元　　　跌１﹒７７％
　　比亞迪電子（００２８５）　　４５﹒０００元　　　無升跌
　　聯想集團　（００９９２）　　　８﹒２９０元　　　跌１﹒５４％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒４６５元　　　跌３﹒１２％
　　鴻騰　　　（０６０８８）　　　１﹒８１０元　　　升２﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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