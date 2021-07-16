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16/07/2021 16:31

【債務風險】國資委：做好央企債務風險管控，管住負債率

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》６月末中央企業的資產負債率是
６４﹒９％，國資委新聞發言人彭華崗表示，央企債務風險整體可控。近幾年來，中央企業沒有
發生一起債券違約的事件。下一步要繼續做好中央企業的債務風險管控，一是管住負債率。按照
行業制定警戒線、管控線，然後實施分類管控，一企一策，確定負債率的年度目標並跟蹤落實，
保持中央企業整體負債水平穩定。
　　二是要管住重點企業。要加強債務風險動態監測，通過債務風險量化評估體系精準地識別高
風險企業，採取特別的監管措施，一企一策化解處置。
　　三是要管住高風險業務。要嚴管非主業低毛利大宗商品貿易這種業務風險，嚴控金融衍生、
融資擔保、ＰＰＰ等業務風險，堅決禁止開展融資性貿易業務。前幾年國資委一直在整治融資性
貿易業務，現在是嚴格禁止這方面業務的開展。
　　在防範債券風險方面，彭華崗表示，國資委建立了一套中央企業的債券風險防範機制。嚴格
債券發行的比例限制，嚴控高風險企業債券佔帶息負債比例和短期債券佔債券的比例，防止出現
集中兌付的風險。嚴格債券資金用途，聚焦主業實業，嚴禁資金空轉、脫實向虛，嚴禁挪用資金
違規套利。發債券是投向主業、實業，嚴禁用到別的地方去。加強債券風險監測，重點關注經營
嚴重虧損、現金流緊張企業的債券違約風險，提前做好兌付資金安排。要建立信用保障基金，推
動企業按照市場化、法治化、國際化的原則，穩妥化解債券違約風險。

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