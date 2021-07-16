【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒２億人幣，買米沽ＱＱ

《經濟通通訊社１６日專訊》恆指低開２３點，報２７９７２點。最高升２２２點報

２８２１８點，最低跌１１７點報２７８７８點。恆指收報２８００４點，升８點或０﹒０３％

。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒２億元人民幣，增加３２﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）、東岳集團（００１８９）；淨

賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油

（００８８３）。

主板成交１５３６﹒９９億元增加１﹒７％。其中港股通成交３１８億元，佔總成交

２０﹒７％。



＊摩通：騰訊短期橫行，長遠估值仍吸引＊



小米集團升４﹒８２％報２８﹒２５元，北水淨買入６﹒８億元。香港交易所升３﹒７６％

報５２４元，北水淨買入５﹒６億元。東岳集團跌２﹒７５％報１１﹒３元，北水淨買入４﹒３

億元。騰訊將於下個月１８日公布今年第二季業績。摩根大通發表研究報告指，騰訊在未來６至

１２個月內仍然受內地網絡監管環境以及集團長期的盈利能力影響，股價料仍在目前的區間徘徊

。但長遠投資該股的取態依然未變，其估值現時相當有吸引力，維持騰訊「增持」評級，但目標

價由７５０港元下調約５﹒３％至７１０港元。騰訊控股跌０﹒１８％報５６４元，北水淨賣出

５﹒７億元。美團升０﹒１４％報２９０﹒８元，北水淨賣出２億元。中國海洋石油跌１﹒３４

％報８﹒１２元，北水淨賣出０﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） ６﹒７７

香港交易所 （００３８８） ５﹒６１

東岳集團 （００１８９） ４﹒２９

中車時代電氣 （０３８９８） ２﹒２９

舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒１８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －５﹒７１

美團 （０３６９０） －１﹒９５

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７９

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