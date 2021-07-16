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16/07/2021 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒２億人幣，買米沽ＱＱ

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恆指低開２３點，報２７９７２點。最高升２２２點報
２８２１８點，最低跌１１７點報２７８７８點。恆指收報２８００４點，升８點或０﹒０３％

　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒２億元人民幣，增加３２﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）、東岳集團（００１８９）；淨
賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油
（００８８３）。
　　主板成交１５３６﹒９９億元增加１﹒７％。其中港股通成交３１８億元，佔總成交
２０﹒７％。

＊摩通：騰訊短期橫行，長遠估值仍吸引＊

　　小米集團升４﹒８２％報２８﹒２５元，北水淨買入６﹒８億元。香港交易所升３﹒７６％
報５２４元，北水淨買入５﹒６億元。東岳集團跌２﹒７５％報１１﹒３元，北水淨買入４﹒３
億元。騰訊將於下個月１８日公布今年第二季業績。摩根大通發表研究報告指，騰訊在未來６至
１２個月內仍然受內地網絡監管環境以及集團長期的盈利能力影響，股價料仍在目前的區間徘徊
。但長遠投資該股的取態依然未變，其估值現時相當有吸引力，維持騰訊「增持」評級，但目標
價由７５０港元下調約５﹒３％至７１０港元。騰訊控股跌０﹒１８％報５６４元，北水淨賣出
５﹒７億元。美團升０﹒１４％報２９０﹒８元，北水淨賣出２億元。中國海洋石油跌１﹒３４
％報８﹒１２元，北水淨賣出０﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　６﹒７７
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　５﹒６１
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　４﹒２９
　　中車時代電氣　　（０３８９８）　　　　　　２﹒２９
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　２﹒１８

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－５﹒７１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９５
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－０﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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