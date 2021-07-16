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即市新聞

16/07/2021 16:22

《美元走勢－羅明立》美元有望未來一段時間創年內新高

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０７　　　１０９﹒７０　　　１０９﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１７　　　１﹒１８００　　　１﹒１８０７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４１　　　１﹒３８０２　　　１﹒３８１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８９　　　０﹒９１６７　　　０﹒９１８６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８８　　　７﹒７６７２　　　７﹒７６８０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》在連續多個月的通脹指標爆表後，美國財長耶倫發出了高通脹的警告。她在周
四（１５日）預計，未來數月美國的通脹率還將繼續上升，但中期內通脹會向正常水平回落。至
於外界擔憂的房地產泡沫問題，耶倫承認房價上漲會給購房者帶來影響，但不足以導致金融危機
的爆發。
　　同日公布的美國上周首次申請失業救濟人數為３６萬，降至疫情爆發以來最低，從另一方面
印證了美國經濟復甦的強度。雖然通脹持續高漲和經濟強勁增長，但美聯儲主席鮑威爾連續第二
日在國會聽證會上重申通脹只是暫時走高，藉此調控市場預期，亦使美國國債收益率持續回落。
　　在前日英國公布超出市場預期的ＣＰＩ數據後，隔日就有英國央行政策委員表示隨著經濟反
彈，英國央行可能不得不考慮在未來一兩個月縮減刺激措施，以遏制通脹。此番言論致使市場押
注英國央行可能提早到２０２２年中就開始加息。加上之前已有澳洲、新西蘭及加拿大央行明確
收緊或停止刺激措施，顯示環球主要經濟體貨幣政策正面臨大轉向，亦將不可避免的造成市場資
金重新分配。非美貨幣走勢將有明顯分化，但美元預料仍能維持強勢，並有望在未來一段時間創
年內新高。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７００　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３８４０　　　１﹒３６６０　　　１﹒３８９０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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