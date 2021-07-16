《美元走勢－羅明立》美元有望未來一段時間創年內新高

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒０７ １０９﹒７０ １０９﹒９９

歐元╱美元 １﹒１８１７ １﹒１８００ １﹒１８０７

英鎊╱美元 １﹒３８４１ １﹒３８０２ １﹒３８１２

美元╱瑞郎 ０﹒９１８９ ０﹒９１６７ ０﹒９１８６

美元╱港元 ７﹒７６８８ ７﹒７６７２ ７﹒７６８０

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《美元走勢》在連續多個月的通脹指標爆表後，美國財長耶倫發出了高通脹的警告。她在周

四（１５日）預計，未來數月美國的通脹率還將繼續上升，但中期內通脹會向正常水平回落。至

於外界擔憂的房地產泡沫問題，耶倫承認房價上漲會給購房者帶來影響，但不足以導致金融危機

的爆發。

同日公布的美國上周首次申請失業救濟人數為３６萬，降至疫情爆發以來最低，從另一方面

印證了美國經濟復甦的強度。雖然通脹持續高漲和經濟強勁增長，但美聯儲主席鮑威爾連續第二

日在國會聽證會上重申通脹只是暫時走高，藉此調控市場預期，亦使美國國債收益率持續回落。

在前日英國公布超出市場預期的ＣＰＩ數據後，隔日就有英國央行政策委員表示隨著經濟反

彈，英國央行可能不得不考慮在未來一兩個月縮減刺激措施，以遏制通脹。此番言論致使市場押

注英國央行可能提早到２０２２年中就開始加息。加上之前已有澳洲、新西蘭及加拿大央行明確

收緊或停止刺激措施，顯示環球主要經濟體貨幣政策正面臨大轉向，亦將不可避免的造成市場資

金重新分配。非美貨幣走勢將有明顯分化，但美元預料仍能維持強勢，並有望在未來一段時間創

年內新高。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７００ １﹒１８５０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３８４０ １﹒３６６０ １﹒３８９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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