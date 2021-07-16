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16/07/2021 17:56

【企業盈喜】自動系統料上半年經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增約１０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》自動系統（００７７１）預計，截至今年６月３０日止上半年
收入總額較去年將錄得增長，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增約１０％，增長的主要原因為於香港、
澳門及亞太地區之新簽訂單較去年增長約２０％。
　　該集團預計，中期溢利在非經營因素的影響下，較去年同期減少逾一倍，並將錄得除稅後虧
損。主要因上年同期有錄得因出售及分拆Ｇｒｉｄ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｉｎｃ﹒所產生的一次性收益約７﹒７２億元。另外，集團於聯營公司Ｇｒｉｄ　
Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｉｎｃ（ＧＤＨ）擁有之權益，因ＧＤＨ認股權證之行
使而被攤薄﹔ＧＤＨ分拆及上市後推出的股權激勵計劃，當其股份歸屬時，集團之權益被攤薄。
上述攤薄影響，將按香港會計準則紀錄為被視作出售聯營公司部分權益之虧損，合共逾１億元，
但強調對集團司主營業務及現金流並無影響。
　　該集團補充稱，在７月６日已出售部份ＧＤＨ股份獲得約６８７０萬美元的稅前現金收入，
並計劃投放於亞太區業務。該項出售所反映的有關收益預計將於下半年體現，並抵銷上述記帳影
響。（ａｃ）

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