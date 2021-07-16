【銀色債券】耀才推銀債「８免」優惠，豁免包括轉出費等費用

《經濟通通訊社１６日專訊》政府發行的銀色債券將於下周二（２０日）起接受認購。耀才
證券（０１４２８）推出８項認購銀債全免優惠，豁免包括認購費、經紀費、存倉費、代收利息
費、提早贖回費、到期贖回費、存入費及轉出費。
新一批銀色債券，合資格認購年齡門檻由以往的６５歲降至６０歲，目標發行額亦由１００
億元提高至２４０億元，入場費１萬元，息率不少於３﹒５厘。（ａｃ）
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