【銀色債券】耀才推銀債「８免」優惠，豁免包括轉出費等費用

《經濟通通訊社１６日專訊》政府發行的銀色債券將於下周二（２０日）起接受認購。耀才

證券（０１４２８）推出８項認購銀債全免優惠，豁免包括認購費、經紀費、存倉費、代收利息

費、提早贖回費、到期贖回費、存入費及轉出費。

新一批銀色債券，合資格認購年齡門檻由以往的６５歲降至６０歲，目標發行額亦由１００

億元提高至２４０億元，入場費１萬元，息率不少於３﹒５厘。（ａｃ）

