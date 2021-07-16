【夜期時段】即月期指最新報２８０５１點，升３１點，高水４６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８０４８點，升２８點，高水

４３點，最新報２８０５１點，升３１點，高水４６點，合約成交２６３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１６５點，升２２點，高水１２點，最新報１０１６０

點，升１７點，高水７點，合約成交２３０張。

