【夜期時段】即月期指最新報２８０５１點，升３１點，高水４６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８０４８點，升２８點，高水
４３點，最新報２８０５１點，升３１點，高水４６點，合約成交２６３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０１６５點，升２２點，高水１２點，最新報１０１６０
點，升１７點，高水７點，合約成交２３０張。
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