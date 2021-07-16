【中概焦點】據報理想汽車已在港提交上市申請，採用雙重上市方式

《經濟通通訊社１６日專訊》據《騰訊一線》報道，理想汽車已於５月底向港交所
（００３８８）提交了上市申請，以雙重上市的方式，其保薦人之一為高盛。
雙重上市，指理想汽車除了在美國以第一上市地掛牌外，香港也將成為其第一上市地。對於
已經在美國上市的理想汽車來說，在港申請上市時需按照香港市場的上市規則進行發行上市。
（ｂｉ）
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