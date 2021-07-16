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16/07/2021 18:16

【企業盈喜】丘鈦科技料中期應佔綜合溢利增長約４０％至６０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，預期集團截至今年６月３０日
止六個月之股東應佔綜合溢利，可能較去年同期股東應佔綜合溢利約３﹒３６億元人民幣，增長
約４０％至６０％。
　　公司又指，２０２１年度攝像頭模組出貨數量目標將面臨較大挑戰，因此將該目標修改為「
努力實現２０２１年度攝像頭模組出貨數量較上年度同比增長不低於２５％」。（ｂｎ）

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