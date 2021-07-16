【虛擬銀行】富融銀行與ＪＯＯＸ合作，向新客送６個月ＶＩＰ服務

《經濟通通訊社１６日專訊》虛擬銀行富融銀行（Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ）公布，與騰訊

（００７００）生態內的策略性合伙伴、本地音樂平台ＪＯＯＸ合作，為新客戶送上６個月

ＪＯＯＸ ＶＩＰ服務。

此外，該行表示，新客戶只要同時於ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ綁定Ｆｕｓｉｏｎ

Ｂａｎｋ戶口，即可額外獲得８８港元電子現金券，連同ＪＯＯＸ價值３２８元的獎賞，總值

４１６元。（ｓｋ）

