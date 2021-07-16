【國安立法】韓大元引述夏寶龍：香港百年後應告別「住房難」問題

《經濟通通訊社１６日專訊》《港區國安法》實施一周年，全國港澳研究會今早舉行專題研

討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，身兼中央港澳工作領導小組副組長的港澳辦主

任夏寶龍發表講話。基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元引述夏寶龍表示，相信

不少港人關注一國兩制實施５０年後會有甚麼變化，指香港在共產黨領導的下一個１００年後，

應該是經濟繁榮，房屋問題會獲得解決，年輕人可以告別「住房難」的問題。

他又指，中共總書記習近平在七一講話談到，落實香港特區維護國家安全的法律制度和執行

機制，香港國安法第七條亦明確規定，香港應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家

安全立法，完善相關法律，韓大元說，這種立法任務應該高度重視，確保通過特區有效構建國安

制度，維護國家安全。



＊國安法迅速回復法治秩序及環境＊



韓大元又表示，夏寶龍從多方面總結《港區國安法》實施一周年的成就，包括香港社會進入

穩定發展的階段，特區政府的施政能力有加強，法治權威獲保障等。他引述夏寶龍指，如果有人

要進入特區政府的管治隊伍，必須要是堅定的愛國者，堅定擁護基本法、效忠特別行政區，又指

國家安全及人權並不矛盾，強調本港市民的言論、新聞及遊行示威自由，都受《基本法》有效保

護。（ｈｙ）

