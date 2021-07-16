【國安立法】消息：夏寶龍為管治者列７點要求，批歐美踐踏國安法

《經濟通通訊社１６日專訊》《港區國安法》實施一周年，全國港澳研究會今早舉行專題研
討會，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話。消息人士向《香港０１》透露，夏寶龍在會上
對「管治者」提出七點要求，包括兩點政治要求和五點能力要求。他同時對歐美政客發出警告，
批評他們粗暴踐踏國際法、干涉中國內政以及對中國官員作出毫無意義的制裁。（ｈｙ）
（ｚｚ）
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