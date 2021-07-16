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16/07/2021 17:54

【企業盈喜】越秀服務（０６６２６）料中期純利按年升逾１﹒２倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》越秀服務（０６６２６）預期，截至今年６月３０日止六個月
，純利按年大幅增加超過１２０％，盈利增加主要由於在管物業數目及在管面積按年增加，導致
商業及商業物業管理服務營業收入按年增加；非業主增值服務及社區增值服務營業收入按年增加

　　該集團預期於８月底前公布中期業績。（ｈｙ）

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