【企業盈喜】越秀服務（０６６２６）料中期純利按年升逾１﹒２倍

《經濟通通訊社１６日專訊》越秀服務（０６６２６）預期，截至今年６月３０日止六個月

，純利按年大幅增加超過１２０％，盈利增加主要由於在管物業數目及在管面積按年增加，導致

商業及商業物業管理服務營業收入按年增加；非業主增值服務及社區增值服務營業收入按年增加

。

該集團預期於８月底前公布中期業績。（ｈｙ）

