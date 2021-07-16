【企業盈喜】佐丹奴料中期轉虧為盈賺不少於５０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》佐丹奴國際（００７０９）預期，截至今年６月３０日止六個
月，錄得純利不少於５０００萬元，去年同期錄得虧損１﹒７５億元。轉虧為盈主要由於社交距
離措施限制放寛令銷售額有雙位數的增長、毛利率改善、集團經營費用減少、使用權資產以及物
業、機器及設備減值損失相對於去年同期的７１００萬元減少。
該集團將於今年８月發布中期業績。（ｈｙ）
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