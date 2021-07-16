《股市一周》港股成功收復二萬八關，收報２８００４點

《經濟通通訊社１６日專訊》港股經歷上周逾３％的跌幅後，受惠人行放水，以及聯儲局貨

幣政策維持鴿派立場，帶動恆指本周略現回彈成功重上二萬八關水平。周一大市早段雖可延續上

周五回彈表現，惟恆指仍受壓，全日微升１７０點；周二市場關注經濟數據及企業業績，當日亞

洲股市暢旺，港股高開高走，收升４４８點報２７９６３點。

周三美國公布６月ＣＰＩ，升幅超過預期，恆指回軟收報２７７８７點。周四人行正式降準

０﹒５％，中國第二季ＧＤＰ雖可按年增長７﹒９％，惟表現仍較預期差，但受惠於聯儲局主席

鮑威爾指通脹飆升只屬暫時性，距離局方撤回支持經濟措施仍有漫長路途的言論刺激，恆指回彈

２０８點報２７９９６點。

港股今日延續上日升勢，表現最佳藍籌股為小米（０１８１０）。重磅股港交所（００３８

８）亦受惠於有傳中國數據安全審查豁免赴港上市公司的消息，支持恆指成功重上二萬八關，今

日收市微升８點，報２８００４點。

總結恆指本周在２７４２０點至２８２１８點間波動，上下波幅７９８點，全周揚升６６０

點或２﹒４％，收報２８００４點，重上二萬八關。國指在９９１２點至１０２２６點間波動，

上下波幅３１３點，全周揚升２６７點或２﹒７％，報１０１５２點。科指本周在７４１０點至

７７２１點間波動，上下波幅３１０點，全周揚１８４點或２﹒５％，收報７６１４點。



＊科網股齊反彈，阿里本周領跑漲逾７％＊



科網監管風波仍未平，惟大型科網股本周齊齊揚升。工信部表示將出台移動互聯網應用程序

個人信息保護規定，據報騰訊（００７００）與阿里巴巴（０９９８８）擬彼此開放生態系統，

騰訊本周揚升４﹒７４％，報５６４元；阿里更飆升７﹒１１％，報２０９﹒４元。京東集團（

０９６１８）升６﹒８１％，報２９８元；有調查指小米手機銷量超越蘋果，小米本周升５﹒８

１％，報２８﹒２５元；至於美團（０３６９０）則上揚４﹒１６％，報２９０﹒８元。

全國碳排放權交易於今日開市。據統計，納入首批碳市場覆蓋的企業，碳排放量逾４０億噸

二氧化碳，意味中國的碳排放權交易市場一經啟動，即成全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大碳市

場。光伏股普遍揚升，新特能源（０１７９９）發盈喜，料中期多賺６６０倍，本周升２３﹒５

４％，報１９元；陽光能源（００７５７）中期收入按年升１２％至２９﹒１億人幣，本周揚升

１５﹒９１％，報０﹒５１元；信義玻璃（００８６８）升８﹒５６％，報３３﹒６元；彩虹新

能源（００４３８）升４﹒９２％，報２５﹒６元。惟金風（０２２０８）偏軟１﹒９８％，報

１１﹒８６元；信義光能（００９６８）亦走低１﹒６７％，報１５﹒３２元。



＊本港下周二公布６月份失業率＊



本港下周二（２０日）將會公布６月份經季調後失業率；美國下周四（２２日）美國首次及

持續申領失業救濟金人數及二手房屋銷售數據。另外，下周五（２３日）粉嶺上水市地段第２７

８號中午１２時截標。從事開發及銷售住宅物業的中國房地產開發商三巽（０６６１１）將於下

周一（１９日）上市，每股定價４﹒７５元，一手１０００股中籤率３５％。（ｊｃ）

