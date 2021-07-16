《品中資－羅國森》女股神更愛京東（２６１８）美團（３６９０）

《品中資》今年２月中之後，中資科技股持續受壓。一波又一波的監管風暴，令人有沒完沒

了的感覺。去年人氣大盛的女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ，最近接受傳媒訪問時也表示

，雖然中資科技股近期已經調整，但估值仍有機會向下。

她創立的方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ），旗下有８隻不同主題的交易所買賣

基金（Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ，ＥＴＦｓ），當中５隻都持有中資科技

股，而旗艦基金創新ＥＴＦ（ＡＲＫＫ），原來已經大手減持中資科技股，相關持倉比重由２月

份佔近８％，減至現時不足１％。

由此可見，女股神是身體力行地去減持中概股。不過，正如我所說，方舟投資有５隻

ＥＴＦｓ都持有中概股，說她大手減持，其實只針對旗艦的創新ＥＴＦ，而且都是以今年２月的

高位計，所以未必公允。

為了更深入探討一下女股神的部署，我再翻看該５隻ＥＴＦｓ從５月份起的持倉變化，這樣

更能反映近期滴滴出行事件，有沒有令女股神進一步看淡中資科技股。

正如我在本欄指出過，女股神其實很鍾情騰訊（００７００），因為方舟投資有５隻

ＥＴＦｓ都持有中資科技股，而騰訊的名字，同時出現在該５隻ＥＴＦｓ當中。換句話說，有中

資科技股出現的地方就有騰訊！

我將５月１２日該５隻ＥＴＦ持有的騰訊股數加起來，再與７月１４日的數據比較

（下同），發覺在這兩個月中，女股神確實減持了不少騰訊，持股數目（預託證券）減了

三成八。



＊女股神確實減持騰訊＊



不過，持股數目減少不完全等於持股比重下跌，因為持股數目是絕對的，但持股比重則是相

對的，但要計算持股比重的變化較複雜，我就沒有再計了。但如果以持股數目下跌三成多推算，

比重同時降低的機會也很大了。

至於另一龍頭股阿里巴巴，只在３隻ＥＴＦｓ中出現，但由５月份至今，持股總數也減少了

兩成半，減幅比騰訊稍低，但相信比重上也確實減少了。

不過，女股神真正減持了的，我認為是百度（０９８８８）才對。本來，女股神是頗看好百

度的，跟阿里巴巴（０９９８８）一樣，同樣出現在３隻ＥＴＦｓ之中，但從７月份的持股資料

中，有兩隻ＥＴＦ，包括旗艦的創新ＥＴＦ（Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ，ＡＲＫＫ）和下一代互聯

網ＥＴＦ（Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ，ＡＲＫＷ），已見不到百度

的名字。只餘下自動化ＥＴＦ（Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，

ＡＲＫＱ）仍然持有百度，但比重也減低了。

但其餘兩隻較多人關心的中資科技股京東（０９６１８）和美團（０３６９０），情況就有

點不一樣。

先說京東，她在４隻方舟投資的ＥＴＦｓ中出現，受寵程度僅次於騰訊，而且，持股比重在

個別ＥＴＦ之中是頗高的。以自動化技術ＥＴＦ（ＡＲＫＱ）為例，京東的持股比重排第二，僅

次於女股神的至愛Ｔｅｓｌａ。

以７月１４日的持股資料計，方舟投資持有的京東股份，合共減少了兩成二，而當中的太空

探索（Ｓｐａｃｅ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ）ＥＴＦ，本來是持有京東的，但今次已經消失了

。



＊京東物流取代京東集團＊



不過，如果大家細心看，會發現從京東分拆出來的京東物流（０２６１８），已經取代京東

，成為該ＥＴＦ的持股，佔該ＥＴＦ的比重大約４﹒３８％。所以，表面上方舟投資持有的京東

減少了兩成二，但實際上，ＥＴＦ持有的「京東系」股份總數，分別可能不大。

另一隻頗多投資者關心的中資科技股，應該數到美團了。對比５月中和７月１４日的持倉，

原來只減少了２％，有可能只是整體的調整。不過，美團只出現在方舟投資的兩隻

ＥＴＦｓ當中，重要性始終不及前述的４隻龍頭股。

除了上述５隻龍頭股之外，我較為關心的股票還包括比亞迪（０１２１１），方舟投資的自

動化技術ＥＴＦ持有比亞迪，雖然持股由１１５萬股減少至８５萬股，但比重卻由原先的

１﹒４６％增至１﹒７４％，反映其他股份的價格跌幅大於比亞迪。

另外，我們也可以從個別ＥＴＦｓ的持股變化，分析女股神的動態。當中的金融科技

ＥＴＦ（ＡＲＫＦ）持有最多中概股，共８隻。５月份至今，大部分都減持了，但卻不像旗艦的

創新ＥＴＦ一樣，沽清某幾隻股票，而是採取整體減持的做法。

但值得注意的是，美團的持股輕微減少了，但比重反而上升，反映股價反彈了；拚多多的實

際持股增加了，但比重卻輕微下降，反映股價回落了。

還有的是，金融科技ＥＴＦ在過去兩個月曾大手增持平安好醫生（０１８３３），持股比重

由１﹒１８％增至１﹒６４％，未知有甚麼特原因。但另一邊廂，在此ＥＴＦ中，市值最細的眾

安在線（０６０６０）和移卡（０９９２３），持股數目就明顯減少了，反映女股神主要還是減

持這類細市值的股份。

另外，我還有一點觀察，那就是，在過去幾個月的調整市當中，方舟投資的幾隻ＥＴＦ，持

股數目是稍為減少了，即是有部分股票確實遭到「清倉」，但在中資科技股當中，只有一隻在美

國上市的虎牙（ＨＵＹＡ）是真正遭到女股神拋棄的，因此，我可以總結一句，女股神仍然看好

中資的科技股，但騰訊和阿里巴巴未必是至愛，反而美團和京東可能更得女股神歡心。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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