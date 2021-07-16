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16/07/2021 08:19

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：習近平將出席ＡＰＥＣ峰會

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月１６日出版的第１４期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《在慶祝中國共產黨
成立１００週年大會上的講話》。

浦東將打造社會主義現代化建設引領區
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央、國務院關於支持浦東打造社會主義現代化建設引領區的意見》昨日發布。意見提出
，到２０３５年，浦東現代化經濟體系全面構建，現代化治理全面實現，城市發展能級和國際競
爭力躍居世界前列。

中證監發布證券期貨違法行為處罰辦法
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監１５日發布《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，自公布之日起施行。《辦法》主要包括
明確立案程序和執法權限、規範調查取證行為、完善查審機制、明確行刑銜接程序等方面內容。


《上海證券報》

習近平將出席亞太經合組織領導人非正式會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外交部發言人華春瑩１５日宣布：應新西蘭總理阿德恩邀請，國家主席習近平將於７月１６日在
北京以視頻方式出席亞太經合組織領導人非正式會議。

浦東新使命：打造社會主義現代化建設引領區
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央、國務院關於支持浦東打造社會主義現代化建設引領區的意見》昨日發布。意見提出
，到２０３５年，浦東現代化經濟體系全面構建，現代化治理全面實現，城市發展能級和國際競
爭力躍居世界前列。

浦東勇當更高水平改革開放開路先鋒
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
昨日發布的《中共中央、國務院關於支持浦東打造社會主義現代化建設引領區的意見》提出，浦
東要努力成為更高水平改革開放的開路先鋒，加強改革舉措的銜接和融會貫通，推動各項改革向
更完善的制度靠攏。


《證券時報》

中央支持浦東打造社會主義現代化建設引領區
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央、國務院昨日發布《關於支持浦東打造社會主義現代化建設引領區的意見》，提出要研
究在全證券市場穩步實施註冊制；試點允許合格境外機構投資者使用人民幣參與科創板股票發行
交易。

證券期貨行政處罰辦法出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監昨日發布《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，明確了立案程序和執法權限，規範調查取
證行為，完善查審機制，落實行政執法「三項制度」，加強對當事人的權利保障和對執法人員的
監督等。

推動經濟修復更加平衡
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２１年已經過半，近期主要經濟數據相繼發布，充分展現了中國經濟的韌性和彈性。數據表
明經濟修復的不平衡性仍然突出，下一步應著力增強經濟內生動力，宏觀政策應乘勢而上。
（ｌｃ）

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