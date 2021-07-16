《鍾之日記》魚缸重返二萬八，監管出手壓科網

《鍾之日記》７月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股個別發展。香江魚缸在小米（０１８１０）跟港交所（００３８８）帶領下，重上二萬

八關。恆指低開２３點，開市後曾跌１１７點，之後突傳中國讓赴港上市公司免網絡安全審查，

大市在１０日線（２７８０７）見支持，回勇重上二萬八。不過Ａ股偏軟，港股午後升幅急縮，

收市競價時段明顯嘜低，收市僅升８點報２８００４點，７月６日以來重上二萬八樓上收市。大

市全日成交略增至１５３６﹒９９億元。

內地股市下滑，尤其午後再有網絡安全監管消息傳出，市場氣氛轉差，三大股指跌幅擴大。

截至收市，上證綜指跌０﹒７１％，報３５３９﹒３點；深證成指跌１﹒３％；鋰電、芯片股下

挫，創業板尾盤急瀉，最終收挫２﹒９６％。滬綜指全周微升０﹒４％。

中共中央、國務院昨日（１５日）發布《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現

代化建設引領區的意見》，擬在科創板引入做市商制度，並試點允許合格境外機構投資者使用人

民幣參與科創板股票發行交易，科創５０指數全日仍瀉２﹒２７％。

降準落地第二日，公開市場延續零投放零回籠，兩市成交額１１８１６億人民幣，按日略升

０﹒８％，為連續第十二個交易日成交破萬億。



＊監管出手壓制，科網股無運行＊



內地監管部門今日再出招打壓，聯合７部門進駐滴滴出行開展網絡安全審查。國家工信部新

聞發言人、信息通信管理局局長趙志國回應滴滴出行ＡＰＰ下架時稱，今年工信部針對ＡＰＰ的

治理，開展了專項行動，採取一系列措施，總體效果比較明顯。未來各主管部門和相關部門要形

成合力，依據職責，繼續強化ＡＰＰ的治理。

滴滴出行旗下２５款ＡＰＰ日前遭全線下架，網信辦要求運營主體小桔科技嚴格按照法律要

求，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

以滴滴為首開展的網絡安全審查，令一眾科網股連日來表現浮沉。科網龍頭股走勢偏弱，美

團（０３６９０）升０﹒１％，京東集團（０９６１８）升０﹒３％，阿里（０９９８８）跌

０﹒６％，騰訊（００７００）跌０﹒２％。

科網股之中，數小米（０１８１０）最先見起色，有研究機構指出第二季全球智能手機市佔

率排名，小米手機銷量超越了蘋果。消息觸動小米全日勁漲４﹒８％，報２８﹒２５元，為今日

表現最佳及資金淨流入最多藍籌。



＊國家推進煤炭儲備能力建設，刺激煤炭股表現＊



國家發改委公布，中國正在推進煤炭儲備能力建設，總目標是在全國形成相當於年煤炭消費

量１５％、約６億噸的煤炭儲備能力，其中政府可調度煤炭儲備不少於２億噸，接受國家和地方

政府直接調度，另外４億噸是企業庫存，通過最低最高庫存制度進行調節。

煤炭股有資金追捧，兗州煤業（０１１７１）升４﹒１％，蒙焦煤企（００９７５）升

２﹒２％，易大宗（０１７３３）升１﹒２％，中煤能源（０１８９８）升逾２％，而中國神華

（０１０８８）上升０﹒１３％。

當局指出，經過多年建設，目前已形成１億噸政府可調度儲備能力，布局上，儲煤基地主要

分布在煤炭生產集散地、消費集中地、主要鐵路運輸節點和接卸港口。政策上，國家每年安排中

央預算內投資１０億元支持儲備設施建設，加上其他支持政策，充分調動各方建設煤炭儲備的積

極性。管理上，建立儲備管理信息系統和儲備動用投放機制，實現儲備基地動態監測和調度管理

「全國一張網」，確保在重點時段、關鍵節點能夠及時有效發揮增加供應、平抑價格、保障急需

的作用。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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