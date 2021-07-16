《駐滬專電》內地研全股市註冊制，試點境外機構投資科創板股票

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》中共中央、國務院昨日（１５日）發布

《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》，當中提出多項金

融改革內容，包括要研究在全證券市場穩步實施註冊制；在科創板引入做市商制度；並試點允許

合格境外機構投資者使用人民幣參與科創板股票發行交易；以及發展人民幣離岸交易等。

《意見》提出的目標是到２０３５年，浦東現代化經濟體系全面構建，現代化城區全面建成

，現代化治理全面實現，城市發展能級和國際競爭力躍居世界前列。目標到２０５０年，浦東建

設成為在全球具有強大吸引力、創造力、競爭力、影響力的城市重要承載區，城市治理能力和治

理成效的全球典範，社會主義現代化強國的璀璨明珠。



＊意見支持浦東發展人民幣離岸交易＊



具體來說，《意見》指出，支持在浦東設立國際金融資產交易平台，試點允許合格境外機構

投資者使用人民幣參與科創板股票發行交易；加快推進中國債券市場統一對外開放；支持浦東率

先探索資本項目可兌換的實施路徑；研究探索在中國外匯交易中心等開展人民幣外匯期貨交易試

點；支持浦東在風險可控前提下，發展人民幣離岸交易等。

同時，《意見》還提到要研究在全證券市場穩步實施註冊制，在科創板引入做市商制度；支

持上期所探索建立場內全國性大宗商品倉單註冊登記中心，開展期貨保稅倉單業務；構建貿易金

融區塊鏈標準體系，開展法定數字貨幣試點；適時研究在浦東開設私募股權和創業投資股權份額

轉讓平台。

在減稅方面，《意見》要求研究在浦東特定區域對從事集成電路、人工智能、生物醫藥、民

用航空等關鍵領域的生產研發企業，自設立之日起５年內減按１５％的稅率徵收企業所得稅。在

浦東特定區域開展公司型創業投資企業所得稅優惠政策試點，在試點期內，對創業投資企業按照

企業年末個人股東持股比例免徵企業所得稅，鼓勵長期投資，個人股東從該企業取得的股息紅利

按照規定繳納個人所得稅。

