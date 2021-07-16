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16/07/2021 08:47

《駐京專電》中證監：提升稽查處罰效能，設立行政處罰委員會

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中證監１５日發布《證券期貨違法行為行
政處罰辦法》，以進一步提升稽查處罰效能提供有力的制度支撐。《處罰辦法》共４１條。主要
內容包括：明確立案程序和執法權限，規範調查取證行為，設立行政處罰委員會，完善查審機制

　　《辦法》指出，發現違法線索，符合相關條件的，應當立案。為保障行政處罰工作依法順利
開展，進一步明確、細化了執法權限和措施，包括凍結、查封、扣押、封存、限制出境、限制交
易、要求有關主體報送文件資料等措施的實施，以及不配合調查的情形及後果。
　　在規範調查取證行為方面。進一步明確了物證、書證、當事人陳述、電子數據等主要證據類
型的調查取證標準和要求，規範案件調查取證工作。對特定情形下的證據轉換以及委託中介機構
等提供專業支持作了規定。
　　完善查審機制方面。中證監設立行政處罰委員會，對按照規定向其移交的案件提出審理意見
、進行法制審核。根據《行政處罰法》授權，規定行政處罰決定應當自立案之日起一年內作出，
有特殊情況的，經單位負責人批准可延長，每次延長不得超過六個月。
　　落實行政執法「三項制度」。通過文字記錄等形式對執法全過程進行記錄，歸檔保存，對容
易引發爭議的執法過程可以進行音像記錄；行政處罰決定作出之前，應當依法進行法制審核；行
政處罰決定按照政府信息公開的規定予以公開。加強對當事人的權利保障和對執法人員的監督。
行政處罰決定作出前，應當向當事人送達行政處罰事先告知書，並依法保障當事人的陳述申辯、
聽證、閱卷等權利。執法人員必須忠於職守、依法辦事、公正廉潔，不得濫用權力或利用職務便
利牟取不正當利益。
　　下一步，中證監將依法從嚴打擊各類證券期貨違法違規活動，切實加大對重大違法案件的查
處懲治力度，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供更加堅實的法治保障。

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