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16/07/2021 08:55

【政策解讀】何立峰：浦東試行新政作壓力測試，免釀系統性風險

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中共中央、國務院昨日（１５日）發布《關於支持浦東新區高
水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》，明確支持浦東高水平改革開放、打造社
會主義現代化建設引領區的戰略定位，即更高水平改革開放的開路先鋒、自主創新發展的時代標
桿、全球資源配置的功能高地、擴大國內需求的典範引領、現代城市治理的示範樣板。
　　發改委主任何立峰在《人民日報》撰文指，打造社會主義現代化建設引領區是一項長期系統
工程，要把握好節奏，積極穩妥推進。
　　他認為，《意見》提出在浦東全域打造特殊經濟功能區，強調要發揮上海自貿區及臨港新片
區「試驗田」作用，就是要把「實行更大程度的壓力測試」限定在特定範圍內，成熟一項、推廣
一項，守住不發生系統性風險底線。
　　《意見》明確要建立完善與支持浦東「大膽試、大膽闖、自主改」相適應的法治保障體系，
構建與更大力度改革開放相匹配的風險防控體系，就是要實現防風險與促發展同步部署、同步推
進、同步落實，為浦東改革開放再出發保駕護航。
　　展望未來，何立峰指，打造浦東社會主義現代化建設引領區是在中國區域經濟版圖上的再一
次「精準落子」，就是要浦東在新征程上，迎難而上、衝鋒在前，勇於挑最重的擔子、啃最硬的
骨頭，發揮「牽一髮而動全身」的重要作用。（ｌｃ）

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