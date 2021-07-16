【政策解讀】專家：中國金融開放不夠，打造離岸人幣市場助國際化

《經濟通通訊社１６日專訊》中共中央、國務院昨日發布《關於支持浦東新區高水平改革開

放打造社會主義現代化建設引領區的意見》，提出支持浦東率先探索資本項目可兌換的實施路徑

；支持浦東在設計離岸獨立的法律制度、交易制度、外匯管理且風險可控前提下，發展人民幣離

岸交易。

上海交通大學上海高級金融學院會計學教授李峰表示，考慮到目前中國的金融開放度還不夠

，因此需要打造人民幣的離岸市場，作為現有在岸業務的補充。建立離岸人民幣市場是權宜之計

而不是最終目的，最終目標是打通在岸人民幣市場和離岸人民幣市場，讓人民幣成為真正的國際

貨幣，而這將是一個多年漸進的過程。中國在岸的金融市場主要在上海，這使得浦東發展離岸市

場具有一定的優勢。



＊境外投資者持中國債券還有很大上升空間＊



《意見》又提到，支持在浦東設立國際金融資產交易平台，試點允許合格境外機構投資者使

用人民幣參與科創板股票發行交易；加快推進中國債券市場統一對外開放等內容。

李峰表示，雖然中國債券市場已成為全球第二大債券市場，但國際投資佔比依舊較低。目前

，境外投資者在上海債券市場持有的債券餘額比重約為３％，還有很大的提升空間。此外，上述

內容有助於提高「上海價格」的國際影響力，讓人民幣金融資產在國際接受度更高、影響力更大

，提高國外居民╱機構持有人民幣的意願。



＊開展期貨保稅倉單業務助大宗商品價格發現＊



最後，意見還提到，要在全市場穩步實施註冊制，在科創板引入做市商制度；適時開設私募

股權和創業投資股權份額轉讓平台的建設；支持上期所探索建立場內全國性大宗商品倉單註冊登

記中心，開展期貨保稅倉單業務。

李峰指，科創板做市商制度有利於市場定價和交易制度的改善，私募股權轉讓平台有利於多

層次資本市場的發展，這些都是直接融資發展的關鍵，對推動資本市場更好的服務實體經濟有著

重大意義。而上期所期貨保稅倉單業務將推動大宗商品期現聯動發展，有助於大宗商品的價格發

現，這是實體經濟發展的關鍵。（ｌｃ）

