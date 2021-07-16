【聚焦數據】統計局：上半年住宿和餐飲業ＧＤＰ同比增２９﹒１％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今日公布２０２１年二季度和上半年國內生產總值

（ＧＤＰ）初步核算結果。數據顯示，上半年住宿和餐飲業ＧＤＰ同比增長２９﹒１％，交通運

輸、倉儲和郵政業ＧＤＰ同比增長２１％，信息傳輸、軟件和信息技術服務業ＧＤＰ同比增長

２０﹒３％。（ｗｌ）

