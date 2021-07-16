《神州縱橫－凌昆》建現代化強國任重路遠

《神州縱橫》中共百年創建輝煌路，取得巨大成績已毋庸置疑，更重要的問題是今後如何進

一步發展續創新猷，並達致在本世紀中建成現代化強國的民族復興目標。



＊走中國化之路＊



習近平指要把馬列主義中國化，正是確切地總結了前代的經驗：毛澤東的農村包圍城市、降

低計劃經濟集中度和鄧小平的中國特色社會主義市場經濟建設，都是結合國情的重大馬列主義實

踐創新。顯然今後中共還須按中國化原則不斷創新：由此方可帶來無限的新發展空洞和不斷的進

步。更具體地位，中共必須在百年歷史第三階段（鄧小平開放的改革開放時期）的基礎上進一步

探索去路，為此必須好好地總結在此階段取得的成績：（一）政治上形成了在中共及行政主導下

的高效管治體制，並進行了一些政治改革。尤為值得注意者是在江澤民的「三個代表」思維下，

中共的性質已由革命時期的無產階級先鋒黨轉成了現代化建設先鋒黨，堪稱對馬列主義的另一次

突破性修正。此外，中國也避開了俄羅斯全盤西化「震盪療法」的破壞。（二）經濟上建成了混

合型經濟、即結合了行政指令、規劃市場的資源調配機制，和結合了公有私有等各種形成的多元

化所有制，由混合互補來降低經濟活動的交易成本，從而大大提升了效率，特別是全要素生產率

。同時在新經濟體制形成的過程中，也初步完成了劉易斯二元轉換。



＊面臨三合一惡鬥＊



中共今後發展必須在上述基礎上進行。無論如何百年歷程已為前路締造了很高的起點：一是

建成了有效的政治體制，並取得逾九成民眾信任而遠高於西方國家。二是經濟上建成了世界最大

經濟體、最完備的產業體系統和強勁的創科發展勢頭。展望未來，３０年代要達致兩大目標：兩

岸統一和建成現代化強國。為此必須不斷完善初步形成的中國特色社會主義政經體系，使管治及

經濟效率更高。這樣才可應對未來不斷浮沉的嚴重挑戰，包括人口老化，環境壓力日大和外圍形

勢不穩等。特別要注意百年罕見的大變局走勢，和日益吃緊的地緣鬥爭格局。世界正見到資本主

義百年一遇的困局、西方主導文明發展時代的完結，新興陣營冒起而西方滑落，和新一輪的科技

大發展等。這四大轉變均為中國帶來前所未有的機遇，特別是要應對以美國為首的「新八國聯軍

」遏制。這是一場中美間的修昔底德決鬥，中西間的文明衝突和中式社會主義與西方民主的體制

及意識型態競爭，乃歷史上少有的「三合一」惡鬥。中國必須全力以赴，此乃必須衝開的建設現

代化強國障礙。《資深評論員 凌昆》



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