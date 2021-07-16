【大國博弈】外交部：若美方就香港問題採取行動，中國將堅決回應

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透社》報道，美國將在今日稍後宣布制裁７名香港中聯

辦官員，並同時向在港的美國企業發出警告，美國總統拜登指香港的情況正在惡化，又批評中國

未有遵守對香港所作的承諾。在北京，中國外交部今日回應稱，反對美國對香港事務進行干涉。

若美方就香港問題採取行動，中國將做出堅決回應。（ｗｌ）

