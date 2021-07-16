【譚新強專訪】「新樓＝吸引」洗腦港人，應撥一成郊野公園建屋

《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》連續１１年排行全球最難負擔的香港樓價，上半年再

上衝近７％。一邊是特首林鄭月娥周四（１５日）形容，現屆政府開拓土地有點像「行軍打仗、

寸土必爭」；另一邊是業界普遍預期，ＣＣＬ指數最快８月可突破２０１９年６月底歷史高位１

９０﹒４８點。面對自由行絕跡，餐飲、零售、旅遊等多個行業「疫境」求存，到底是何「魔咒

」支撐起蓬勃購買力？

對此，中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，以香港緩慢的人口

增速看，實情並非如地產商、經紀所謂的「永遠不夠單位」；惟港人現時遭「新＝吸引」的文化

洗腦，加上宗教般迷信高樓價是正常，令供求失衡略顯吹噓成分。他認為，下一屆政府不單要解

決「單位數量」問題，更要關注「人均面積」；而劃撥１０％郊野公園建屋已經「夠地」。



＊郊野佔比ＶＳ人口密度，完全不合理＊



說到香港高樓價，坊間不少會歸咎為９７亞洲金融風暴後，港府一系列停建居屋、擠牙膏式

供地等政策的貽禍。不過譚新強就指，可以更早追溯至百多年前的鴉片戰爭。

「香港是兩場好不光彩的鴉片戰爭的產物，十分ｉｒｏｎｙ（諷刺）的是，當時打贏仗的軍

事將領Ｃａｐｔａｉｎ Ｅｌｌｉｏｔ，不但沒有升職、發財，相反他老闆不高興。」何解？因

為百多年前的香港，根本是個荒蕪、多山的小島，英國先後取得港島、九龍再租借新界；心知肚

明這裡是「ｂｏｒｒｏｗｅｄ ｐｌａｃｅ，ｂｏｒｒｏｗｅｄ ｔｉｍｅ」，因此刻意不去開

發新界。

到１９７６年，酷愛行山的時任港督麥理浩完成「郊野公園條例」立法，翌年劃定４個郊野

公園範圍；以現時香港２４個郊野公園的總面積計，４﹒４萬公頃相當於全港４０％面積。「這

個佔比可能是全世界最高；而與此同時，例如旺角好多地方又是全世界人口密度最高的，完全不

合理。」



＊大堂、會所作吸引，令人忘記單位細＊



山多平地少，是否意味一定不夠樓？譚新強認為未必，「其實你看清楚些，不要被傳媒、發

展商、地產經紀混淆了件事，就是所謂『永遠不夠單位』。」他解釋，倘若事實真的如此，香港

就不會有幼稚園、小學要殺校，「人口老化」、「移民」等話題不絕於耳。

他續指，香港樓市供不應求現象，固然有因為人們單身、結婚、離婚等脫離原生家庭，以及

細屋升級換大屋、價值儲存投資等多重需求推動；但眼見香港現時無論哪個山旮旯（偏遠地方）

有新樓賣，人們都無視過往「ｌｏｃａｔｉｏｎ（地點），ｌｏｃａｔｉｏｎ，

ｌｏｃａｔｉｏｎ」的地產黃金信條，趨之若鶩搶崩頭，一大原因是染上內地「新＝吸引」的文

化所致。

譚新強稱，內地過往可能因為建築水準未算太好，所以當地文化是十分傾慕新樓，其溢價可

以高過二手樓一倍以上，借貸也比較方便；由於香港跟內地始終有文化交流，加上港樓的發展商

以光鮮亮麗的單位大堂、設施齊全的會所作吸引，令港人忘記單位本身「不人道的細」，即使有

百多呎納米樓新盤驚現洗手間以透明玻璃設計，但一樣「洗腦」洗到香港人認為「必須要買樓」

、「新樓即豪宅」。



＊資本市場欠長期牛市，更加迷信磚頭＊



此外，還有一大原因即是息口長期好低，而相比美股牛市可以輕易十幾二十年，Ａ股平均只

有六至九個月，令到中國無論香港人還是內地人都更加根深蒂固相信，唯一可以保存價值的就是

磚頭，「更加蜂擁入市，好像成了宗教一樣。」

他慨嘆，每個地方都好迷信自己的房地產是正常的，例如日本房價１９９０年爆破前，日本

人都好相信地產；而到２００８年前，美國人也都說從來未試過全國性跌價；「而香港和內地更

是再加深，因為他們的資本市場不太成功，所以就導致如此，而不是單單因為真正的需求那麼大

，我覺得成件事是有少少吹噓出來。」

那麼，香港的公屋輪候時長新高、樓價高企、納米樓遍地到底要如何解決？譚新強就指，下

一屆特首的其中一個ＫＰＩ（關鍵績效指標）就是解決房屋問題，不單是量（ｉｎｃｒｅａｓｅ

ｔｈｅ ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｕｎｉｔ，還要有質（ｉｎｃｒｅａｓｅ

ａｖｅｒａｇｅ ａｒｅａ）。



＊下屆特首須解決房屋「量及質」問題＊



具體怎麼做？「有些人說，撥２％、４％的郊野公園出來，都夠地起屋啦；我就更慷慨些，

撥１０％啦，就算沒有（郊野公園）我都不稀罕」，因為應該將人作為優先，而不是郊野公園。

他指，紐約跟香港人口差不多，曼哈頓的面積更幾乎跟香港島一模一樣，「但整個曼哈頓除了中

央公園外，我看不到好多好大型的公園。不要說新界，香港島的大潭水塘好似世外桃源，真是好

奇怪。」

對於早兩年香港社會事件頻發，他認為，香港之所以有那麼多爭議、痛苦，偏低的自有房屋

比例（ｈｏｍｅ ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ）是原因之一（２０１９年為４９﹒８％）。「社會愈多

人擁有自己的物業，就愈比較穩定些……但香港的一半一半就痛苦，沒有樓的人可能會鼓躁些，

有樓的人也視乎你有幾多層樓或者你間樓多大、價值多少。」

他強調，下一屆特首的責任，不是樓價升或跌，即如果升得太急會令一半人更難上車，相反

如果大跌都有一半人會好慘好痛苦，甚至導致經濟危機，「目標應該是推高ｈｏｍｅ

ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ比例，千萬不要只ｆｏｃｕｓ（聚焦）個單位數量，要香港人生活得比較人

道些，其實面積可以再大些，可能香港要立法規管。」

