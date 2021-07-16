【大國博弈】官媒：奉勸美方不要誤判形勢，及早放棄打「台灣牌」

《經濟通通訊社１６日專訊》針對美軍一架運輸機昨日（１５日）降落台灣，大陸官媒《人

民日報》今日發表評論文章，指美方這一冒險挑釁行徑，無非是要繼續打「台灣牌」，以達到其

不可告人的政治目的。必須正告美方，任何在台灣問題上的政治算計都是自欺欺人，不僅不會動

搖中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，而且會讓國際社會進一步看清其破壞台海和平的險

惡用心。

評論指，美方行徑的錯誤性質十分明確。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。任何外軍

飛機降落中國領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖中國領空的行為，都將

引發嚴重後果。

國防部已經正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤

信號，避免加劇在台海制造危險緊張局勢。中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要

措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

評論又指一段時間以來，美國在台灣問題上屢屢違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定

，還企圖拉攏他國一起炒作台灣問題。美方頻頻打「台灣牌」，從根本上看，是因為其抱持冷戰

和零和思維，不斷升級對華對抗施壓，企圖遏制中國發展。（ｃａ）

