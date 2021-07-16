【新冠肺炎】世衛籲配合調查疫情源頭，外交部：溯源不能被政治化

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠疫情持續肆虐全球，世衞組織總幹事譚德塞（Ｔｅｄｒｏ

ｓ Ａｄｈａｎｏｍ Ｇｈｅｂｒｅｙｅｓｕｓ）呼籲，中國配合進行第二階段的新冠病毒溯源

工作。

譚德塞表示，由於缺乏疫情初期在中國傳播的原始數據，令調查源頭的工作受阻，他呼籲中

國以開放的態度，增加透明度，配合調查。譚德塞表示，疫情導致數百萬人死亡，對逝者欠缺一

個交代。

世衛緊急項目執行主任瑞安表示，譚德塞將於今日稍後，向世衛１９４個成員國及城區進行

第二階段溯源研究計劃簡報，期待與中方合作。



＊北京反對溯源問題政治化＊



在北京，外交部發言人表示，４４個國家就新冠病毒溯源問題，向譚德塞提交聯署信，另有

４個國家單獨致函，歡迎世衛發布的中國與世衛的新冠病毒溯源聯合研究報告。發言人指出，病

毒溯源是科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化，強調

中方在病毒溯源問題上展現的開放、透明態度，得到國際專家的充分肯定。

發言人表示，在一段時間以來，不斷看到以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化

、溯源政治化，公然漠視科學家的合作成果，為一己私利，不惜背棄科學和真理，公開鼓吹讓情

報機構開展調查，罔顧事實真相，不擇手段污蔑中方不透明、不合作，嚴重干擾和破壞國際溯源

研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造極大困難和障礙，引起國際社會的普遍不滿和反對

。（ｃａ）

