【華為動向】華為公開卷曲屏電子設備專利

《經濟通通訊社１６日專訊》據天眼查Ａｐｐ顯示，華為技術有限公司今日公開「具有卷曲

屏的電子設備」專利，公開號ＣＮ１１３１３２５１２Ａ，申請日為２０１９年１２月。

專利摘要顯示，本申請提供一種具有卷曲屏的電子設備。該電子設備包括設備本體、卷曲屏

和支撐組件。該電子設備滿足用戶正常使用需求的同時，能增加顯示屏的顯示區域，且能支撐增

加顯示區域的顯示屏。（ｃａ）

