【新冠肺炎】傳印度裔貨船船員初步確診，或屬復陽個案

《經濟通通訊社１６日專訊》據《香港０１》引述消息報道，近日一艘由外地來港的貨船上

，有一名印度裔船員初步確診，但病毒量甚低，而該名船員曾在外地確診，可能屬復陽個案或是

新感染。目前全船人先在海上隔離。

本港昨天（１５日）沒有錄得新增確診個案，是本月第二次零確診。（ｃｌ）

