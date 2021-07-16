【新冠肺炎】本港新增１宗輸入個案，印度抵港船員疑復陽

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至７月１６日零時零分，本港新

增一宗新冠肺炎確診個案，患者是４０歲女性，從阿拉伯聯合酋長國抵港，帶有Ｌ４５２Ｒ變種

病毒。無病徵，另外，初步確診少於５宗。至今本港個案累計１１９５７宗（包括１１９５６宗

確診個案和一宗疑似個案）。

同時，中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名３２歲男病人。他是一名船員，於７

月１３日由印度乘飛機抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行２０１９冠狀病毒

病檢測結果為陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。他於翌日（１４日）採集

的樣本檢測結果呈陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株（Ｎ５０１Ｙ和Ｅ４８４Ｋ則呈陰性）。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年５月曾於印度確診感染２０１９冠狀病毒病，並沒有接

種新冠疫苗。他於７月１５日入院後的抗體檢測呈陽性反應，中心認為該個案與復陽個案吻合。



＊貨船Ｍａｅｒｓｋ Ｌｉｍａ納入強檢＊



為審慎起見，所有在貨船上的相關船員亦會於船上進行２１日的隔離檢疫。同時，病人的工

作處所（葵青貨櫃碼頭貨船「Ｍａｅｒｓｋ Ｌｉｍａ」）亦會於今日納入強制檢測公告。

防護中心亦提醒與黃大仙金鳳街１－３號相關的指明人士，須於明日（１７日）遵從強制檢

測公告進行檢測。（ｃｌ）

