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16/07/2021 17:11

【選舉改革】夏寶龍：不容反中亂港分子混進管治架構是鐵底線

　　《經濟通通訊社１６日專訊》全國政協副主席、國務院港澳主任夏寶龍，在「港區國安法實
施一周年回顧與展望」研討會發表講話，強調全面深入實施港區國安法，要做的工作還很多，必
須嚴格落實「愛國者治港」原則，要確保即將到來的選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選
舉順利進行，確保特區政權掌握在愛國愛港人士手中，絕不容許任何一個反中亂港分子，通過任
何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者。這是一條鐵的底線。

＊堵住任何選舉可能出現的漏洞＊

　　他表示，特區因此要堅決落實新選舉制度有關規定，發揮好選舉委員會的整體作用和資格審
查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可
能出現的漏洞。

＊管治者要愛國、辦實事＊

　　他提到管治者既要善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者，急市民之所急，並要善於團結
方方面面的力量，善於履職盡責，德才兼備，做有管治才幹的堅定愛國者，推動香港實現良政善
治。
　　他續指，港區國安法頒布實施，令香港得以正本清源和撥亂反正，告別動盪不安的局面，扭
轉香港社會許多積非成是的亂象，香港經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破，他讚
揚特區堅決履行維護國家安全的憲制責任，全力築起維護國家安全的「銅牆鐵壁」，警隊嚴正執
行國安法，是香港亦是國家的驕傲。（ｃｌ）（ｚｚ）

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