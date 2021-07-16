【企業盈喜】弘陽服務（０１９７１）料中期純利增最少６０％

《經濟通通訊社１６日專訊》弘陽服務（０１９７１）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利較去年同期經調整盈利，即剔除了上市開支後的３７３０萬元人民幣大幅增加不少於６０％。
該集團指，有關純利增長主因在管建築面積增加、社區增值服務的收入增加，以及新收購附
屬公司帶來財務影響，包括完成收購武漢匯得行精英物業服務及高力物業服務及江蘇高力美家物
業各８０％股權。
該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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