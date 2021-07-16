【企業盈喜】興證國際（６０５８）料中期虧轉賺最少５０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》興證國際（０６０５８）公布，預期截至６月３０日止中期純
利不少於５０００萬元，去年同期虧損約２﹒８６億元。
該集團指，轉虧為盈主因自營業務收入改善、經紀服務收入增加及保證金貸款應收帳款的預
期信貸損失撥備同比減少。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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