【企業盈喜】江南布衣（０３３０６）料全年純利增逾８０％

《經濟通通訊社１６日專訊》江南布衣（０３３０６）公布，預期截至６月３０日止年度純

利增超過８０％。

該集團指，純利增長主因去年度銷售受２０１９新型冠狀病毒疾病疫情影響。至於２０２１

財年，ＣＯＶＩＤ－１９疫情對內地零售市場影響相對已經大幅下降，該集團各品牌的收益對比

２０２０財年錄得強勁反彈，以及店舖和零售渠道持續升級優化令其全域零售表現強勁、產品認

可度及經營效率進一步提升。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

